Avril 2025 : qu'est-ce qui change pour les seniors ? vec l'arrivée d'avril 2025, plusieurs nouveautés importantes impactent directement les seniors et leurs familles en France. Tour d'horizon des changements à ne pas manquer. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 01/04/2025

Allocation chômage : nouvelles règles pour les seniors

Recul de l'âge pour une indemnisation prolongée : Il faut désormais avoir au moins 55 ans (contre 53 auparavant) pour bénéficier d'une période plus longue prise en compte dans le calcul des allocations chômage (36 mois au lieu de 24).

: Il faut désormais avoir au moins 55 ans (contre 53 auparavant) pour bénéficier d'une période plus longue prise en compte dans le calcul des allocations chômage (36 mois au lieu de 24). Dégressivité des allocations dès 55 ans : L'allocation chômage est désormais réduite progressivement dès 55 ans (contre 57 ans auparavant) pour les seniors percevant une indemnité journalière supérieure à 92,12 €. À partir du 7ᵉ mois, la baisse peut atteindre jusqu'à 30 %. Depuis le 1er avril 2025, les règles concernant l'indemnisation chômage pour les seniors évoluent sensiblement :

Augmentation des prestations sociales

Revenu de Solidarité Active (RSA) : passe désormais à 646,52 € mensuels pour une personne seule.

: passe désormais à 646,52 € mensuels pour une personne seule. Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) : augmentation variable selon la situation personnelle. Dès ce mois d'avril, certaines prestations sociales destinées aux plus fragiles, dont beaucoup de seniors dépendent, sont revalorisées de 1,7 % :

Silver Économie : nouveaux dispositifs réglementaires

Obligation renforcée pour la téléassistance : Depuis avril 2025, les résidences pour seniors doivent obligatoirement proposer une solution de téléassistance incluant des détecteurs automatiques de chute, afin de garantir une prise en charge plus rapide en cas d'urgence.

: Depuis avril 2025, les résidences pour seniors doivent obligatoirement proposer une solution de téléassistance incluant des détecteurs automatiques de chute, afin de garantir une prise en charge plus rapide en cas d'urgence. Label mobilité senior : Un nouveau label officiel "Mobilité Senior Sécurisée" entre en vigueur dès ce mois-ci. Il est attribué aux services de transports adaptés qui répondent à des critères stricts en matière d'accessibilité et de sécurité des déplacements pour les seniors.

: Un nouveau label officiel "Mobilité Senior Sécurisée" entre en vigueur dès ce mois-ci. Il est attribué aux services de transports adaptés qui répondent à des critères stricts en matière d'accessibilité et de sécurité des déplacements pour les seniors. Aides financières renforcées pour l’adaptation du logement : À partir de ce mois d’avril, de nouvelles aides financières spécifiques pour les travaux d’adaptation ergonomique et domotique des logements sont disponibles auprès des caisses de retraite.



Les changements effectifs depuis avril 2025 répondent à des enjeux clés pour les seniors et leur entourage : sécuriser financièrement, faciliter la vie quotidienne et préserver au mieux l'autonomie. Rester informé sur ces évolutions permet d’anticiper et de mieux gérer les impacts sur la vie quotidienne. En avril 2025, de nouvelles mesures réglementaires viennent renforcer l'accompagnement concret des seniors dans leur quotidien :Les changements effectifs depuis avril 2025 répondent à des enjeux clés pour les seniors et leur entourage : sécuriser financièrement, faciliter la vie quotidienne et préserver au mieux l'autonomie. Rester informé sur ces évolutions permet d’anticiper et de mieux gérer les impacts sur la vie quotidienne.







La rédaction vous conseille < > Discours de politique générale de François Bayrou : mention insuffisante pour la Fnadepa La maltraitance sous toutes ses formes : une réalité qui nous concerne tous avec le Pr Lionel Collet