Prenez en main la gestion de votre diabète La gestion du diabète repose sur des piliers fondamentaux tels qu’une alimentation équilibrée et la pratique d’une activité physique régulière. Cependant, pour ceux à qui leur médecin a prescrit une autosurveillance glycémique, le suivi quotidien de la maladie devient un élément essentiel pour atteindre ses objectifs. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Mardi 15 Avril 2025

Pourquoi l'autosurveillance glycémique ?



L'autosurveillance glycémique permet de



Ce suivi rigoureux et l’atteinte des objectifs glycémiques peuvent aider à prévenir les complications à long terme et à maintenir une meilleure qualité de vie .



Choisir votre lecteur de glycémie



Face à la multitude des dispositifs disponibles, choisir votre lecteur de glycémie peut sembler difficile . Pour répondre aux besoins variés des patients, Roche Diagnostics France propose le lecteur de glycémie





Accu-Chek® Guide : Simplicité et discrétion au quotidien (1)



L' contrôler sa glycémie de manière simple et discrète . (1)

Avec son flacon anti-renversement, vous n'aurez plus à vous soucier de perdre vos bandelettes.



De plus, l'éclairage de la zone d'insertion de la bandelette et le bouton d'éjection offrent un véritable coup de pouce au quotidien . Ces fonctionnalités font de l'Accu-Chek® Guide un allié de choix dans la gestion de votre diabète.



En savoir plus sur





Accu-Chek® Mobile : Le tout-en-un pour une surveillance régulière



Pour les personnes traitées par insuline qui surveillent leur glycémie plusieurs fois par jour, l'Accu-Chek® Mobile est un allié pratique.(2)



Ce lecteur de glycémie tout-en-un comprenant une cassette permettant de mesurer jusqu'à 50 glycémies , sans besoin de bandelettes séparées, et d'un autopiqueur Accu-Chek® FastClix intégré.



Ce lecteur intégré réduit les manipulations (3) et améliore la fréquence de l’autosurveillance glycémique chez les patients non-observants . (4)





En savoir plus sur : https://www.accu-chek.fr/produits/lecteurs-de-glycemie/mobile





En conclusion



Le suivi de votre diabète ne devrait pas être une source de stress supplémentaire . En choisissant le lecteur de glycémie Accu-Chek® Guide ou le lecteur de glycémie Accu-Chek® Mobile, vous optez pour des solutions adaptées à vos besoins spécifiques .



Ces lecteurs de glycémie sont conçus pour vous accompagner et simplifier votre quotidien, tout en vous offrant une exactitude des résultats. (1), (2) et (5)



Pour plus d'informations sur ces dispositifs et pour déterminer celui qui vous convient le mieux, n'hésitez pas à vous rendre sur le site



Sources :



(1) Harvey C et al. Usability evaluation of a blood glucose monitoring system with a spill-resistant vial, easier strip handling, and connectivity to a mobile app: improvement of patient convenience and satisfaction. Journal of Diabetes Science and Technology2016, Vol. 10(5) 1136–1141

(2) apport d’évaluation Accu-Chek Mobile - 2012

(3) Freckmann G, et al. Integrated Self-Monitoring of Blood Glucose System:Handling Step Analysis. J Diabetes Sci Technol 2012;6(4):938-946

(4) Maran A et al. Use of an integrated strip-free blood glucose monitoring system increases frequency of self-monitoring and improves glycemic control: Results from the ExAct study. Journal of Clinical & Translational Endocrinology. 1 (2014) 161-166

(5) Brazg RL, Klaff LJ, Sussman AM. New generation Blood glucose Monitoring System. Exceeds International Accuracy Standards. J Diabetes Sci Technol Nov 2016.



Date : 02/2025. Les produits Accu-Chek® sont des dispositifs d'Auto-Surveillance Glycémique (ASG) destinés aux personnes atteintes de diabète.



Fabricant : Roche Diabetes Care GmbH (Allemagne) – Distributeur : Roche Diagnostics France. Ces dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE.



Lire attentivement la notice.



L’ASG est employée lorsqu’elle est susceptible d’entraîner une modification de la thérapeutique ; elle doit être systématique et pluriquotidienne dans le diabète de type 1 et limitée à certains patients dans le diabète de type 2. Elle nécessite une éducation avec un professionnel de santé.



En cas de discordance entre le résultat et votre état de santé actuel, contactez votre professionnel de santé.



25/02/ROCHEDIAG/GP/002 - FR-3779

