Inauguration d'une résidence Happy Senior à Saint-Quentin dans l'Aisne Le groupe de résidences services seniors Happy Senior a ouvert il y a quelques mois à Saint-Quentin dans l’Aisne, son établissement Happy Senior Basilique pour les résidents autonomes « dans un environnement moderne et sécurisé, favorisant le bien-être et les échanges entre résidents ». Détails. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 25/04/2025

Cette nouvelle résidence (ouverte en décembre 2024) comprend 92 appartements allant du studio au T3 (jusqu’à 64 m²). Ces derniers permettent de vivre en toute autonomie et de recevoir ses proches dans un cadre agréable. L’une des caractéristiques de ces résidences services seniors.



Conçue en partenariat avec le Groupe Duval, constructeur et promoteur du projet, la nouvelle résidence Happy Senior (la 28ème du groupe) bénéficie d’un emplacement privilégié sur le parvis de la Basilique, à proximité immédiate des commerces, des transports et des services essentiels.



Là encore, un prérequis pour le succès de ce type d’établissement.



Des espaces communs comprenant un salon, un restaurant, un bar, une bibliothèque et une médiathèque sont là pour encourager la convivialité et les rencontres. Et éviter in fine, la solitude des locataires.



Par ailleurs, cette résidence possède des installations dédiées au bien-être, incluant un espace détente, une salle d’activités et une salle de remise en forme. De même qu’un accompagnement 24h/24, avec des services personnalisés et une offre de restauration.



Et James Galland, directeur général de Happy Senior de déclarer : « cette 28e ouverture, en cœur de ville, marque une étape clé dans notre développement et consolide notre présence sur le nord du territoire national ».



« Elle illustre la volonté d’Happy Senior d'accroitre son positionnement sur le secteur des résidences pour seniors autonomes en permettant de répondre à une très forte croissance démographique. Notre ambition ? Étendre notre réseau à plus de 40 établissements en France dans d'ici à 5 ans » conclut-il.







