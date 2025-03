Les Fossoyeurs : plongée dans les coulisses du scandale des Ehpad

Le livre de Victor Castanet avait déjà mis en lumière des faits préoccupants -pour ne pas dire stupéfiants : rationnements abusifs sur les protections hygiéniques, réduction drastique des dépenses de soins, manque chronique de personnel, et surtout, une obsession inquiétante de rentabilité, au détriment du bien-être des personnes âgées. Des révélations qui avaient immédiatement entraîné des réactions indignées, poussant les autorités à ouvrir des enquêtes administratives et judiciaires.

Le documentaire diffusé ce 25 mars 2025 sur France 2 et réalisé par Vincent Trisolini, va encore plus loin en donnant la parole à quatre anciens employés d'Orpea. Leurs témoignages bouleversants apportent des preuves supplémentaires des dérives et des abus systématiques qui auraient eu lieu au sein du groupe. Ces lanceurs d’alerte, anciens cadres ou employés, ont accepté de briser le silence malgré les pressions subies, décrivant une réalité très éloignée de l’image rassurante habituellement véhiculée par ces établissements.

Parmi les révélations récentes, on trouve notamment :



Des pratiques financières douteuses, telles que des rétrocommissions, qui auraient permis au groupe Orpea d’engranger des profits considérables tout en limitant les moyens dédiés aux résidents.

Des témoignages de maltraitance institutionnelle, parfois sous forme de négligences quotidiennes, impactant sévèrement la dignité et la santé des personnes âgées.

Des conditions de travail extrêmement difficiles pour le personnel, avec un turnover important lié à la charge de travail excessive et aux tensions psychologiques.



Face à l’indignation populaire et médiatique, Orpea a opéré des changements importants à sa tête, promettant une « remise à plat » de ses pratiques et une plus grande transparence.

La diffusion de ce documentaire, suivie d’un débat sur France 2, vise à sensibiliser le public et à renforcer la prise de conscience collective quant à la nécessité urgente de réformer en profondeur le secteur des Ehpad en France.

Plus largement, ce scandale a ouvert un débat national sur la manière dont la société française considère et traite ses aînés. Aujourd'hui, la priorité affichée par les autorités est claire : garantir la dignité et le bien-être des résidents en renforçant les contrôles et en assurant une meilleure régulation du secteur.

Le scandale Orpea, loin d’être clos, continue ainsi de servir d’avertissement et de leçon : la vigilance est indispensable pour prévenir les dérives et assurer un vieillissement digne à tous.