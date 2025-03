Saint Etienne : inauguration de la résidence Services Seniors Grand Poste Entièrement réhabilité par La Poste Immobilier, filiale du groupe La Poste (très impliquée dans le marché des senirs), l’emblématique Hôtel des Postes Stéphanois accueille depuis plus de quatre mois une nouvelle Résidence Services Seniors de 86 logements exploitée par Les Jardins d'Arcadie. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 28/03/2025

Située dans l'emblématique Hôtel des Postes de Saint-Étienne (42), construit à la fin des années 1920, cette résidence a demandé deux ans de travaux de transformation.



Le fait est que ce bâtiment néo-classique de 6.000 m² sur cinq niveaux a été entièrement reconfiguré afin de répondre aux besoins des seniors locataires tout en mettant en valeur l’architecture d'origine.



A noter que le bureau de poste historique situé au rez-de-chaussée a été également rénové et maintenu à son emplacement historique.



Comme il se doit de nos jours, la restructuration de l’ensemble a été réalisée dans une démarche environnementale incluant l'utilisation de matériaux issus du réemploi et biosourcés, la création d'un jardin dans l'ancienne cour logistique centrale et, l'obtention de certifications et labels (NF Habitat HQE Très Performant, Effinergie Patrimoine et le label « Investissement Socialement Responsable »).



Avec un taux d’occupation proche de 50%, la résidence accueille des seniors âgés de 70 à 96 ans, tous autonomes. Un élément notable est la forte présence des familles, preuve que le lieu s’impose comme un espace de vie ouvert et propice aux échanges intergénérationnels.



Dès son ouverture, la résidence a mis en place un programme d’activités riches et variées, favorisant le bien-être des résidents et leur lien avec la ville.



Cette nouvelle résidence stéphanoise, la troisième issue du partenariat entre la Poste Immobilier et Les Jardins d’Arcadie (après Strasbourg et Brest) est située en plein cœur de Saint-Etienne. Elle compte 86 appartements allant du studio au T3 équipés et conçus pour garantir le confort, la sécurité et l’autonomie des résidents.



Chaque logement dispose d’une cuisine fonctionnelle, d’une salle d’eau ergonomique et d’une présence 24h/24. Les résidents ont également accès à des services à la carte, tels que la restauration ou le ménage, permettant ainsi une flexibilité en fonction de leurs besoins individuels.



L’établissement bénéficie d’un environnement avec des espaces communs et des espaces extérieurs tel qu’un patio et une terrasse ainsi qu’un programme d’animations variées (ateliers culturels, activités physiques douces, sorties et événements sociaux).



Ces appartements sont commercialisés à partir de 879 euros par mois. Cette redevance mensuelle inclut le service de conciergerie, la présence d’un personnel 24h/24, le système d’appel d’urgence, les accès contrôlés et sécurisées par vidéo, la coordination et les animations.



Il s’agit d’une des 11 Résidences Services Seniors issues de la transformation d’Hôtels des Postes, dont l’exploitation a été confiée par La Poste Immobilier aux Jardins d’Arcadie.







La rédaction vous conseille < > Quel est le montant moyen des charges de copropriété ? Les Jardins d'Arcadie : une croissance record en 2024 et de belles ambitions pour 2025