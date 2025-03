Pattes à coeur : quand les chats permettent de tisser des liens en maison de retraite Et si un simple ronron pouvait transformer le quotidien des résidents en maison de retraite ? C’est l’idée du programme Pattes à Cœur portée par l’association Pet’s Rescue France qui accueille des chats en EHPAD pour insuffler réconfort et convivialité. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 18/03/2025

Déployé dans huit établissements pour personnes âgées à ce jour, le programme Pattes à Cœur permet aux chats de devenir des « acteurs de la vie en maison de retraite ». Ces petits pensionnaires visent à apaiser les résidents, à réduire l’anxiété et recréer une atmosphère chaleureuse de foyer.



Un peu comme à la maison…



Comme le souligne Florian Chavignaud, directeur et fondateur de Pet’s Rescue France : « avec le programme « Pattes à Cœur », nous souhaitons redonner vie aux EHPAD en créant des instants de bonheur partagés entre personnes âgées et animaux ».



Pour ce faire, l’association est aidée par WelcomeFamily, une entreprise qui a conçu des kits d’accueil spécialement pensés pour les félins, contenant un coussin pour chat en velours côtelé, une double gamelle pour chat en bois et acier et une canne à pêche avec sa souris avec plumes.



Avec ces kits, l’objectif est clair : offrir aux chats des conditions optimales pour s’adapter rapidement à leur nouvel environnement, tout en renforçant leur rôle auprès des personnes âgées.



« Chez WelcomeFamily nous avons à cœur de créer des objets qui enrichissent les expériences de vie, tant pour les animaux que pour les humains. (…) La présence animale a un pouvoir unique pour renforcer les liens humains et apaiser les cœurs » déclare pour sa part Frédéric Martz, co-fondateur de Beast’Izz et WelcomeFamily



Pet’s Rescue France, avec le soutien de WelcomeFamily prévoit d’étendre le programme Pattes à Cœur à davantage d’établissements, tout en envisageant l’accueil d’autres espèces animales. Une belle démonstration que quelques miaulements suffisent parfois à faire d’une maison de retraite un véritable lieu de vie.







