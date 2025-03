Maisons de retraite : les conditions pour accueillir un animal de compagnie Voici une excellente nouvelle pour les ainés férus d’animaux ! En effet, depuis un arrêté du 3 mars 2035, les résidents de maisons de retraite (Ehpad) et de résidence autonomie peuvent accueillir un animal de compagnie. Attention, selon certaines conditions d'accueil toutefois. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 17/03/2025

loi « Bien vieillir » du 8 avril 2024 permettait aux résidents des maisons de retraite et de résidences autonomie d’accueillir leur animal de compagnie (principalement chien ou chat). Toutefois, il faut savoir que l'accueil de ces « bébêtes » est possible sous certaines conditions .



Il faut ainsi pouvoir « assurer les besoins » de ces animaux et être capable de « respecter les conditions d’hygiène et de sécurité » .



Les conditions requises sont donc les suivantes :



- Produire au moment de l'admission du résident ou de l'arrivée de l'animal un certificat vétérinaire datant de moins de 3 mois (délivré par un vétérinaire) comportant les mentions suivantes :

l'identification de l'animal ;

les caractéristiques de l'animal (espèce, race le cas échéant, âge, poids, et autres signes distinctifs) ;

le cas échéant, les vaccinations réalisées ;

le cas échéant, un certificat vétérinaire de stérilisation ;

le cas échéant, les traitements et soins requis ;

la non-dangerosité et la capacité à cohabiter de l'animal,



- Assurer et prendre en charge les soins vétérinaires requis par l'état de santé de l'animal.



- Veiller à l'absence de comportement dangereux de l'animal, y compris dans les espaces privatifs.



- Respecter les règles, fixées par le directeur de l'établissement pour assurer l'hygiène, la sécurité des personnels et résidents, ou la tranquillité des résidents, et relatives aux espaces soumis à des interdictions ou des restrictions d'accès pour les animaux.



- Fournir et mettre à disposition de l'établissement le matériel permettant de contenir l'animal en tant que de besoin.



- Fournir en permanence un accès à une eau propre et potable, renouvelée autant que de besoin, dans un récipient que le résident tient propre.



- Prendre en charge la nourriture adaptée aux besoins de l'animal.



- Fournir les soins quotidiens permettant d'assurer le bien-être de l'animal.



