Aveyron : la maison de retraite Le Sherpa décroche le label Vivre L’EHPAD Le Sherpa annonce l’obtention du label Vivre, une distinction qui récompense la qualité de vie au sein de l’établissement. S’appuyant sur les retours des résidents, de leurs proches et des équipes, ce label souligne l’engagement quotidien de tous pour offrir un cadre de vie chaleureux et respectueux à ces anciens. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 10/03/2025

Lancé en janvier 2024, le label Vivre* repose sur l’évaluation des conditions de vie et de travail par les résidents, leurs familles et les salariés. Il distingue les établissements où le bien-être des résidents et des équipes est une priorité partagée et reconnue.



En obtenant cette distinction, cette maison de retraite s’inscrit donc dans une démarche qui se veut « exigeante et valorisante, témoignant de son engagement quotidien auprès des personnes âgées et des professionnels qui les accompagnent ».



Fabrice Mocellin, directeur de la maison de retraite déclare à cette occasion : « ce label est une reconnaissance importante pour notre établissement. Il reflète le travail et l’implication de nos équipes qui œuvrent chaque jour pour offrir aux résidents un cadre de vie serein et épanouissant. C’est une belle motivation pour continuer dans cette dynamique ».



Situé sur deux sites, à Belmont-sur-Rance et à Camarès dans l’Aveyron, l’EHPAD Sherpa accueille 74 résidents.



*Le label Vivre a été créé par Stéphane Dardelet et Mayeul l’Huillier, à partir d’une méthodologie de recueil du point de vue des résidents, des proches et des salariés des établissements de prise en charge des personnes âgées. Le label Vivre est incubé au sein de Bordeaux Technowest, la technopole de Bordeaux Métropole et de SG Planète A. Il est membre du Gérontopôle de Nouvelle-Aquitaine.







