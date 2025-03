Les meilleures ressources pour trouver la bonne maison de retraite À la recherche d’une maison de retraite ? Découvrez les meilleures ressources pour vous guider Trouver une maison de retraite adaptée pour un proche est une démarche loin d’être évidente. Il existe certes de nombreuses structures en France, mais il faut s’assurer de trouver l’établissement adapté aux besoins de la personne accueillie. C’est pour cela qu’il est important d’être bien informé et accompagné. La bonne nouvelle, c’est que plusieurs ressources fiables sont disponibles pour orienter les familles et simplifier leur recherche. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 03/03/2025

Comprendre les besoins spécifiques de la personne âgée



Avant de se précipiter sur le web pour recherche une maison de retraite, la première étape consiste à évaluer les besoins spécifiques de la personne concernée.



Il faut en premier lieu faire le point sur son autonomie. S’agit-il d’une personne autonome ou a-t-elle besoins d’une assistance pour réaliser ses tâches quotidiennes ? Est-ce qu’elle souffre de pathologies ou de troubles cognitifs et a-t-elle besoin d’un suivi médical régulier ?



Un autre point important est la proximité géographique. La personne peut-elle se rendre dans une autre région ou est-ce qu’elle doit rester proche de la famille pour simplifier les visites ?



Enfin, la question du budget se pose également… Quelle est la capacité financière de la personne âgée concernée et de ses proches pour financer la maison de retraite ? En effet, les tarifs varient selon les régions et les services proposés.



Une évaluation de ces critères est essentielle pour mieux cibler les recherches et orienter les démarches vers les établissements adaptés.





Retraite Plus : un service clé pour trouver la meilleure maison de retraite



Heureusement, en France, les familles peuvent compter sur plusieurs ressources pour les aider à trouver la bonne maison de retraite pour leur proche âgé.



Dans ce domaine, Retraite Plus est un organisme incontournable. Il propose un accompagnement personnalisé et parfaitement adapté aux besoins spécifiques de chaque personne âgée. Vous pouvez découvrir ce service en cliquant sur le lien suivant





Parmi ses avantages :

Plus de 2 000 établissements partenaires en France, incluant évidemment des Ehpad ou maisons de retraite médicalisées spécialisées Alzheimer, des colocations pour seniors, des résidences services pour seniors autonomes ;

Un accompagnement personnalisé : Retraite plus met à disposition des familles un conseiller dédié. Ce professionnel du secteur aide à définir les besoins de la personne concernée et à identifier les établissements correspondant à vos attentes. Il vous assiste dans la constitution des dossiers administratifs ;

Un service gratuit : Retraite Plus propose un service entièrement gratuit. Les familles bénéficient en plus d’une réponse rapide après le premier contact ;

Un suivi humain : En plus de vous aider à trouver la maison de retraite adaptée aux besoins de votre proche âgé, les conseillers de Retraite Plus sont reconnus pour le caractère humain de leur suivi. Un aspect essentiel dans une démarche qui peut être source d’anxiété, tant pour la personne âgé que pour les aidants.



Les autres ressources pour la recherche d’une maison de retraite



D’autres ressources peuvent aider les familles à trouver une maison de retraite. Une autre plate-forme intéressante reste le Portail officiel d'information pour les personnes âgées et leurs familles.



Ce site du gouvernement français fournit des informations détaillées sur les différents types d’établissements que l’on trouve en France et propose un annuaire géolocalisé.



Il informe également sur les aides financières et sociales existantes. Citons l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie), qui permet de financer une partie des frais liés à la perte d’autonomie, ou encore l’aide sociale à l’hébergement (ASH). Attribuée sous certaines conditions de ressources, elle peut alléger considérablement les coûts.





Les visites des établissements, des démarches incontournables



Si l’on est ravi d’apprendre que des organismes comme Retraite Plus proposent un accompagnement personnalisé et gratuit pour aider les familles à trouver une maison de retraite adaptée, la visite sur place des établissements reste essentielle.



C’est en effet en se rendant physiquement dans les structures avec la personne âgée concernée que l’on peut évaluer la qualité des infrastructures, l’accueil réservé aux résidents, les services fournis et l’ambiance.



Ne manquez pas d’établir une liste de questions à poser au personnel une fois sur place (Comment est gérée la prise en charge médicale ? Quelles activités sont proposées quotidiennement ? Quelle est la composition des repas ?, etc.).



Vous l’avez compris, choisir une maison de retraite est une étape importante qui demande d’être bien organisé et d’être dignement accompagné. Un organisme comme Retraite Plus est un partenaire précieux pour les familles, grâce à une expertise pointue et une approche humaine.



