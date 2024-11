Communiquer et s'alimenter : des stimulations pour le cerveau grâce à des formations avec des orthophonistes Pour en finir avec les fausses informations et les automatismes délétères, encore très présents dans les maisons de retraite sur la communication et l’alimentation des ainés, la jeune entreprise Heydii propose une formation intitulée « Communication & Déglutition » sur 2 jours, ciblée et adaptée aux professionnels qui œuvrent au quotidien pour les personnes âgées. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 20/11/2024

Comment faire avec les trois-quarts des résidents qui rencontrent des troubles sensoriels et/ou cognitifs ? : « je dois parler plus fort ? plus articuler ? est-ce que cette personne comprend quand je lui parle ? elle prononce bien, elle a quand même un trouble du langage ? ... »



Et avec les deux-tiers des résidents qui font des fausses routes ? : « comment sait-on s'il fait une fausse route ? faire manger en haché ou mixé, est-ce que ça protège le résident ? il faut le faire manger avec les mains ? qui doit décider ? ... »



Quand une personne échange, elle stimule son cerveau. Quand une personne mange, elle stimule son cerveau. La communication et l'alimentation constituent ainsi les deux sources de stimulation les plus importantes pour une personne âgée.



Pourquoi ? Comment cela permet de prévenir l'évolution des maladies ? Comment faire au mieux ? Les réponses à ces questions sont fondamentales pour accompagner les personnes âgées au quotidien dans de bonnes conditions.



Pourtant rares sont les orthophonistes qui interviennent sur ces sujets, en particulier en Ehpad. L'organisme de formation Heydii, certifié Qualiopi et composé à 100% d'orthophonistes experts en gériatrie, a décidé de changer la donne en lançant la formation Communication & Déglutition avec un contenu axé sur l'opérationnel.



La pédagogie. La formation a été spécialement conçue pour être ludique. Elle mixe notamment des séances théoriques dynamiques, des jeux de créativité, des jeux de rôle, et des ateliers pratiques.



L'immersion totale. Des exercices pratiques permettent aux équipes de vivre l’expérience des résidents, renforçant l’empathie et la compréhension.



Derrière Heydii, il y a trois orthophonistes fondatrices : Alicia Berteau, Coralie Marquenier et Juliette Akkari. Toutes avec une expérience professionnelle auprès du public âgé et des prises en charge en neuro-gériatrie. Des orthophonistes formateurs rejoignent l’équipe pour couvrir un large secteur géographique : France et Dom Tom.



Elles ont créé Heydii pour transmettre des savoirs auprès des professionnels qui évoluent au quotidien auprès des personnes vieillissantes fragiles.







