Pourquoi les seniors doivent-ils investir leur épargne en SCPI ?

À partir de l’âge de 50 ans, il est légitime de s’interroger sur son avenir patrimonial. Les choix d’investissement sont encore très ouverts et permettent de ne pas s’inquiéter pour sa retraite. L’idée principale des seniors est de se constituer des rentes permettant d’augmenter son pouvoir d’achat. Comment faire ? L’achat de parts de sociétés civiles de placement immobilier ou SCPI constitue le meilleur moyen de bénéficier de telles rentes. Voici pourquoi.

Pourquoi l’achat de parts de SCPI de rendement permet-il de ne pas s’inquiéter de son avenir financier ?

Les rentes permettent, toutes choses égales par ailleurs, d’être à l’abri du besoin. Il importe donc de posséder un capital afin d’en tirer des fruits. Il est certes possible de placer son argent sur un contrat d’assurance-vie en fonds euros mais combien va-t-il rapporter ? 1,08% pour l’année 2020 en moyenne et vraisemblablement moins de 1% cette année, soit moins que l’inflation.



Aussi,



Comme le note Gregorie Moulinier, l’un des associés-fondateurs de La Centrale des SCPI



Les SCPI de rendement sont de plus en plus appréciées des épargnants parce qu’elles rapportent vraiment. En effet, les meilleures SCPI ont vu leur performance tourner autour de 6% nets l’an dernier. Sans présager de l’avenir, il est fort probable qu’il en soit de même en 2021.



La grande force des SCPI, gérées par des sociétés de gestion, est d’offrir aux épargnants la possibilité de placer leur épargne de manière mutualisée. En d’autres termes, les investisseurs en parts de SCPI deviennent copropriétaires d’un parc immobilier. Celui-ci peut prendre la forme d’actifs d’entreprise mais également d’actifs résidentiels.



Les SCPI investissent à la fois en France mais aussi en Europe, tant en zone euro que dans le reste du continent européen. Les SCPI européennes permettent donc aux épargnants de mutualiser encore davantage leurs patrimoines immobiliers. Bien évidemment, les associés des SCPI ne sont pas soumis à la moindre contrainte de gestion et perçoivent uniquement leurs dividendes. La fréquence des versements diffère en fonction des SCPI de rendement mais est mensuelle ou trimestrielle.



Enfin, il est possible de se constituer un portefeuille SCPI à partir de quelques milliers d’euros, ce qui met les SCPI de rendement à la portée de l’immense majorité des épargnants. Il est bien évidemment toujours possible de procéder à de nouveaux achats de parts de SCPI en fonction de ses disponibilités financières.



Quelles SCPI faut-il privilégier pour élaborer son premier portefeuille de SCPI de rendement ?

Avec un nombre de SCPI en constante augmentation du fait de la vigueur du marché et de la demande des investisseurs, il n’est pas toujours aisé d’effectuer un bon choix de SCPI. La première idée qui vient à l’esprit est d’acheter à la fois des SCPI d’entreprise et des SCPI résidentielles.



« C’est le choix qu’a fait, après nous avoir appelé au 01.44.56.00.23, l’un de nos clients retraités qui a acheté pour 50.000 euros de SCPI le mois dernier après avoir effectué un rachat partiel sur son contrat d’assurance-vie en euros » commente Théo Darroman, consultant senior au sein de La Centrale des SCPI.



S’agissant des SCPI d’entreprise, les SCPI santé sont des valeurs très sûres, de véritables boucliers patrimoniaux. La SCPI santé dont le nom est le plus souvent évoqué est la SCPI Pierval Santé, gérée par Euryale Asset Management.



Pierval Santé capitalise 1,6 milliard d’euros et détient 138 immeubles loués à 700 locataires. Son parc est implanté dans sept pays européens. Elle possède à la fois des murs de cliniques, des murs d’EHPAD, des murs de centres de dialyse, des murs de centres de consultations dentaires… Son taux d’occupation financier (TOF) est proche de 99%.



Du côté des SCPI résidentielles, la plus connue est la SCPI Kyaneos Pierre, gérée par Kyaneos Asset Management. Kyaneos Pierre capitalise près de 80 millions d’euros et détient 115 immeubles résidentiels situés en France, dans 21 départements pour l’instant. Avec un rendement de 6,10% l’an dernier, Kyaneos Pierre fait partie des meilleures SCPI et permet d’investir à très bon compte en immobilier résidentiel.



Investir son épargne en SCPI de rendement est la meilleure idée du moment pour les seniors qui veulent



