Entraide familiale et intergénérationnelle : les retraités aident moins leur famille financièrement Selon les résultats du baromètre OpinionWay-Carac « Les Français et la retraite », les retraités aideraient moins leur famille financièrement qu’auparavent : 1.307 euros par an en moyenne pour une aide ponctuelle, soit 400 euros de moins qu’en 2022… Le temps sont durs pour tout le monde manifestement ! PAR SENIORACTU.COM | Publié le 18/12/2024

Ce nouveau baromètre OpinionWay-Carac « Les Français et la retraite » nous apprend que même si la quasi-totalité (98%) des retraités ne perçoit aucune aide financière de leur famille, ils restent toutefois généreux et continuent de venir en aide à leurs proches.



Il s’agit principalement de leurs enfants (pour les deux-tiers) et de leurs petits-enfants (pour 41%). On remarque que la proportion de retraités aidant financièrement leurs enfants est plus importante lorsqu’ils ont préparé leur retraite en amont.



Ainsi, plus des trois-quarts -76%- d’entre eux apportent de l’aide financière à leurs enfants lorsqu’ils ont préparé leur retraite contre seulement 60% lorsqu’ils n’ont pas préparé leur retraite.



Pour autant, alors que la vie quotidienne s’avère plus difficile pour tout le monde, le montant de leur aide financière a baissé ! De fait, il s’élève à 158 euros par mois en moyenne pour une aide régulière contre 182 euros en 2022 (soit une baisse de 13%). Et 1.307 euros par an en moyenne (lorsqu’il s’agit d’aides ponctuelles) soit 400€ de moins qu’en 2022.



Précisons que ces aides sont majoritairement des aides sous forme de cadeaux (pour plus de la moitié ; 54%) et d’espèces (53%). Les donations (21% contre 26% en 2022), le financement d’activités et de loisirs (14% contre 19% en 2022) et les versements sur un compte épargne (8% contre 13% en 2022) enregistrent une baisse par rapport à 2022.



« Les résultats de notre baromètre confirment que l’entraide familiale est plus que jamais vécue comme nécessaire et incontournable », précise Isabelle Genest, Directrice de la Communication.







La rédaction vous conseille < > Retraites, la surprise de Noël : les pensions de base vont finalement être réévaluées de 2,2 % au 1er janvier Comment un crédit instantané peut vous aider à faire face à des dépenses imprévues en janvier