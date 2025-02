Arrago : l'un des spécialistes du marché du crédit pour les seniors avec son Prêt 60 Spécialisée dans la conception et la distribution de produits et de services financiers -entre autres- pour les seniors, la société Arrago créée en 2017, évoque l’appétence d’un nombre croissant de seniors propriétaires pour son produit phare –le Prêt 60– qui leur donne la possibilité d’accéder au crédit de manière simple et de reprendre le contrôle sur leurs finances. Explications. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Mercredi 5 Février 2025

Comme le souligne Alexis Rouëssé, PDG d’Arrago : « ce qui fait notre force, c’est que le prêt 60 s’adapte aux projets des seniors et non l’inverse car oui, la vie continue après 60 ans ! »



Ainsi, en 2024, Arrago a distribué plus de 311 Prêts 60 pour un montant de 45 millions d’euros (dans 62 départements), permettant à 472 seniors propriétaires d’améliorer leur quotidien ou de réaliser des projets.



L’entreprise a notamment connu une très forte accélération au cours des cinq derniers mois de l’année avec plus de 50% des crédits accordés, témoignant d’une demande qui s’accroît. Cette tendance devrait se largement se confirmer en 2025 avec près de 30 millions d’euros de prêts en cours d’attribution.



Ce prêt semble séduire les clients « grâce à ses caractéristiques uniques, son offre transparente et sécurisée, parfaitement adaptées aux attentes des retraités » :

• Accessibilité : sans conditions de ressources ni questionnaire de santé.



• Flexibilité : pas de mensualités, remboursement in fine à la vente du bien, lors de la succession ou au moment choisi par l’emprunteur (sans frais).



• Liberté : financement de travaux, soutien à la famille, constitution d’une épargne ou amélioration des revenus de retraite. Les seniors peuvent emprunter le montant qu’ils souhaitent et l’utiliser comme bon leur semble.



L’âge moyen des souscripteurs est de 76 ans et les montants vont de 50 000 € à 700 000 €. Selon Arago, les bénéficiaires ont réduit leur taux d’endettement moyen de 31% à 12%, tout en augmentant leur reste à vivre de 27%.



Point important, 14% des emprunteurs vivaient auparavant sous le seuil de pauvreté ! Et 77,5% des emprunteurs n’avaient pas accès aux prêts classiques avant de souscrire à ce prêt.







La rédaction vous conseille < > Dépistage des infections respiratoires : un nouvel autotest disponible chez votre pharmacien Fondation Arthritis et mécanisme de la douleur : entretien avec le docteur Didier Bouhassira (partie 2)