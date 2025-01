Banque : les virements instantanés sont désormais gratuit Vous une excellente nouvelle pour tous nos concitoyens. En effet, depuis le 9 janvier 2025 émettre un virement instantané est devenu une opération gratuite dans toutes les banques françaises. Précisons que cette nouvelle obligation résulte de la mise en œuvre d'un règlement* du Parlement européen et du Conseil. Vérifiez bien vos comptes lors de vos prochaines transactions. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 13/01/2025

Le virement est très pratique quand il s’agit de payer un fournisseur, un ami, un cadeau, etc.



Oui mais voilà, jusqu’à maintenant, il y avait le virement classique qui prenait un, voire quelques jours et le virement instantané qui lui était payant (il était facturé, par exemple, 80 centimes par la Société Générale) mais qui arrivait immédiatement sur le compte du destinataire final.



Depuis le 9 janvier 2025, grâce à une réglementation européenne, émettre un virement instantané est devenu une opération totalement gratuite dans toutes les banques françaises.



Plus concrètement, ce virement instantané permet de transférer des fonds entre comptes bancaires dans l'espace européen SEPA (pays de l’Union européenne plus l’Islande, la Norvège, le Liechtenstein et la Suisse) dans un délai très court. Ce service est désormais obligatoirement gratuit.



Dans la pratique, le virement instantané est un service accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 sur votre compte bancaire en ligne -sur Internet ou sur l’application de votre banque sur votre téléphone- et ne prend que 10 secondes pour être exécuté.



Attention cependant, la rapidité d’exécution de ces virements ne doit pas faire oublier les règles de prudence. Bien au contraire, il convient même de redoubler d’attention.







