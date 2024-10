Hériter après 60 ans : payer les droits de succession tout en préservant votre patrimoine Avec l'allongement de la durée de vie, l’héritage évolue : ce sont souvent les seniors eux-mêmes qui reçoivent un héritage et font face aux complexités liées au paiement des droits de succession. Dans ce contexte, comment répondre à ces obligations financières tout en préservant un patrimoine immobilier familial ? Le point avec le groupe PraxiFinance, spécialiste de la monétisation de biens immobiliers. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 31/10/2024

Des solutions adaptées pour financer les droits de succession



Alors que les droits de succession peuvent constituer un véritable fardeau financier pour les seniors, en particulier lorsque l’essentiel de leur héritage se trouve être immobilier, il existe des dispositifs spécifiques pour transformer une partie de la valeur de ce patrimoine en capitaux utilisables sans nécessité de le vendre.



Cette possibilité offre un moyen efficace de financer les droits de succession, tout en évitant de se séparer d'un bien familial souvent chargé d'histoire et d’émotions.



Trois solutions principales pour permettre aux seniors de payer leurs droits de succession sans sacrifier leur patrimoine :



Le prêt viager hypothécaire : Un prêt qui octroie une réserve financière en contrepartie d'une garantie hypothécaire sur un bien immobilier. Accessible, exclusivement, au plus de 60 ans, ce prêt permet de ne rien avoir à rembourser de son vivant. Le remboursement du prêt s’effectue à la vente du bien, ou après le décès de l’emprunteur. Ce capital peut ainsi être utilisé pour payer les droits de succession, tout en préservant le bien pour les générations futures.

: Un prêt qui octroie une réserve financière en contrepartie d'une garantie hypothécaire sur un bien immobilier. Accessible, exclusivement, au plus de 60 ans, ce prêt permet de ne rien avoir à rembourser de son vivant. Le remboursement du prêt s’effectue à la vente du bien, ou après le décès de l’emprunteur. Ce capital peut ainsi être utilisé pour payer les droits de succession, tout en préservant le bien pour les générations futures. Le crédit hypothécaire : Une solution de financement pour les seniors souhaitant conserver leur patrimoine, le crédit hypothécaire est un emprunt adossé à un bien immobilier, permettant de bénéficier d'un prêt à taux attractif, sans assurance emprunteur, sans questionnaire de santé. Cette solution est idéale pour couvrir les frais de succession sans avoir à vendre le bien, préservant ainsi la pleine propriété du patrimoine.

: Une solution de financement pour les seniors souhaitant conserver leur patrimoine, le crédit hypothécaire est un emprunt adossé à un bien immobilier, permettant de bénéficier d'un prêt à taux attractif, sans assurance emprunteur, sans questionnaire de santé. Cette solution est idéale pour couvrir les frais de succession sans avoir à vendre le bien, préservant ainsi la pleine propriété du patrimoine. La vente en nue-propriété : Un dispositif qui permet d’obtenir des liquidités tout en conservant l'occupation du bien. La vente en nue-propriété permet de céder la nue-propriété d'un bien tout en conservant l’usufruit à vie, c'est-à-dire le droit de l'occuper ou de le louer. Cette solution permet d'obtenir un capital immédiat pour financer les droits de succession. Les héritiers pourront ainsi préserver leur lien avec le bien.



"Face aux défis posés par le paiement des droits de succession, il est essentiel d'offrir aux seniors des solutions qui leur permettent de préserver leur patrimoine immobilier, tout en accédant à la liquidité nécessaire pour faire face à ces charges", précise Boris Intini, Directeur général du groupe PraxiFinance.



En choisissant l'une de ces options, les seniors peuvent s'assurer une sécurité économique et garantir la transmission de leur patrimoine familial dans des conditions optimales. Alors que les droits de succession peuvent constituer un véritable fardeau financier pour les seniors, en particulier lorsque l’essentiel de leur héritage se trouve être immobilier, il existe des dispositifs spécifiques pour transformer une partie de la valeur de ce patrimoine en capitaux utilisables sans nécessité de le vendre.Cette possibilité offre un moyen efficace de financer les droits de succession, tout en évitant de se séparer d'un bien familial souvent chargé d'histoire et d’émotions."Face aux défis posés par le paiement des droits de succession, il est essentiel d'offrir aux seniors des solutions qui leur permettent de préserver leur patrimoine immobilier, tout en accédant à la liquidité nécessaire pour faire face à ces charges", précise Boris Intini, Directeur général du groupe PraxiFinance.En choisissant l'une de ces options, les seniors peuvent s'assurer une sécurité économique et garantir la transmission de leur patrimoine familial dans des conditions optimales.







La rédaction vous conseille < > L'Assemblée Nationale vote une nouvelle tranche d’imposition des héritages à 49% ! Seniors et accès au crédit : une solution avec le "Prêt 60"