Impôts des retraités, suppression de l'abattement de 10 % : qui serait concerné et avec quelles conséquences ? Le gouvernement envisage de supprimer l'abattement fiscal de 10 % sur les pensions de retraite, un avantage en place depuis 1978. Cette mesure, destinée à réaliser des économies budgétaires, suscite des inquiétudes parmi les retraités et les acteurs politiques. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 26/04/2025

Qu'est-ce que l'abattement de 10 % pour les retraités ? Actuellement, les pensions de retraite sont soumises à l'impôt sur le revenu, avec un abattement automatique de 10 % appliqué sur le montant brut déclaré. Cet abattement, censé initialement "couvrir les frais professionnels" et maintenu pour les retraités, est compris entre 450 € et 4 399 € par foyer fiscal.

Pourquoi envisager sa suppression ? Face à un déficit public atteignant 5,8 % du PIB en 2024, le gouvernement cherche des solutions pour réduire les dépenses. La suppression de cet abattement pour les retraités est donc envisagée comme une mesure permettant d'économiser entre 4 et 5 milliards d'euros par an.



La ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, a déclaré que "ce n'est pas votre âge qui doit définir votre contribution, mais aussi les moyens dont vous disposez", suggérant que seuls les retraités les plus aisés pourraient être concernés.



Qui serait concerné ? Si la mesure devait être appliquée de manière générale, elle affecterait plus de la moitié des retraités, soit environ 8,4 millions de personnes. Certains retraités non imposables aujourd'hui pourraient le devenir, notamment ceux percevant environ 1 500 € de pension mensuelle.

Quelles conséquences concrètes pour les retraités ? Augmentation de l'impôt sur le revenu : Les retraités imposables verraient leur impôt augmenter en raison de la suppression de l'abattement.​

Perte de non-imposition : Certains retraités actuellement non imposables pourraient devenir imposables, réduisant ainsi leur pouvoir d'achat.​

Impact sur les revenus modestes : Les retraités aux pensions modestes pourraient être particulièrement affectés, malgré les intentions du gouvernement de cibler les retraités les plus aisés.

Réactions et débats politiques La proposition suscite des réactions contrastées. Le député Renaissance Mathieu Lefèvre s'est ainsi déclaré opposé à cette mesure, déclarant que "les retraités ne sont pas une variable d'ajustement". ​



Le président du Conseil d'orientation des retraites, Gilbert Cette, a évoqué la suppression de l'abattement comme une "mesure forte" et "équitable", estimant qu'elle pourrait rapporter environ 4 milliards d'euros par an.



Des réactions contrastées qui illustrent bien l'état du clivage actuel entre les tenants des économies budgétaires à tout prix et ceux qui défendent le maintien du pouvoir d'achat des retraités ; autant d'électeurs qui constituent une force électorale qu'aucun parti ne ne peut se mettre à dos. Gageons que la ministre des Comptes publics en tiendra compte pour ses arbitrages futurs.











La rédaction vous conseille < > Finances : les trois-quarts des retraités français inquiets pour leur niveau de vie Un nouveau produit d'épargne pour financer la défense, à partir de 500€