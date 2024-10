Seniors et accès au crédit : une solution avec le "Prêt 60" Pour répondre aux défis du vieillissement, la fintech Arrago a lancé une solution baptisée « le Prêt 60® » qui a été conçu spécifiquement pour les seniors propriétaires et qui permet de convertir leur patrimoine immobilier en liquidités immédiatement disponibles. Une solution qui se veut « simple, flexible et rapide » et qui offre une liberté financière tout en préservant leur indépendance et leur patrimoine. Explications. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 17/10/2024

On le sait, l’augmentation de l’espérance de vie pose un véritable défi au financement des seniors (retraités et/ou personnes âgées). C’est un véritable enjeu sociétal.



Bien que les trois-quarts des retraités en France soient propriétaires de leur résidence principale, de nombreux seniors peinent à vivre décemment et ont besoin de liquidités pour financer des projets, effectuer des travaux, aider des proches ou couvrir des frais liés à l’aide à domicile dans des situations de pré-dépendance… Voire tout simplement vivre « normalement » leur quotidien.



De nos jours, l'accès aux prêts bancaires classiques relève du parcours du combattant, et plus encore après 75 ans. Dans ce contexte, nombreux sont les ainés qui se retrouvent sans solution viable…



Dès lors, comment permettre à ces gens de réaliser leur projet, tout en sécurisant leur patrimoine immobilier, notamment leur lieu de résidence ?



Fondée début 2017 par quatre spécialistes du secteur bancaire, Arrago conçoit et distribue des produits et solutions de financement s’adressant aux publics n’ayant pas accès aux solutions de financement bancaire classiques.



A ce titre, Arrago s’annonce comme étant l’un des seuls acteurs en France à concevoir et à distribuer une offre de prêt bancaire destinée aux seniors propriétaires.



Ce prêt, baptisé « Prêt 60® » se veut parfaitement encadré par la loi et s’adresse à tous retraités de plus de 60 ans propriétaire d’un patrimoine immobilier. Il est accessible sans conditions de ressources et sans questionnaire de santé préalable.



Le principe est simple, les seniors mettent leur patrimoine immobilier (résidence principale ou secondaire) en garantie et peuvent obtenir sous deux à trois mois un prêt déblocable d’un montant estimé entre 20% et 60% de la valeur du bien concerné.



Point important : ils restent propriétaires de la résidence mise en garantie et peuvent rembourser le montant et les intérêts quand ils le souhaitent, préservant ainsi leur pouvoir d’achat. Ils n’ont de surcroît aucune assurance à souscrire.



Comme le souligne Alexis Rouëssé, co-fondateur d’Arrago : « avec le prêt 60, il n’y a pas de mensualité à payer. Les seniors peuvent rembourser quand ils le souhaitent jusqu’au moment de la succession. Cette solution innovante est idéale pour rendre liquide leur patrimoine, le transformer en argent immédiatement disponible et réaliser leurs projets, tout en restant propriétaire de leur bien et en préservant leur pouvoir d’achat ».



Exemple :

Bernard a 78 ans. Il est propriétaire d’une maison dont la valeur s'élève à 560 000 €. Après étude de son dossier et expertise, sa capacité d’emprunt est évaluée à 230 000 €.



Bernard emprunte 170 000 € pour réaliser des travaux dans sa maison, aider sa petite-fille à passer son permis de conduire et faire un beau voyage !



À sa succession, 10 ans après, sa maison est expertisée à 630 000€.



Le montant du capital et des intérêts est de 317 618€*.



Les héritiers de Bernard ont deux options : rembourser et garder la maison ou laisser la banque la vendre pour se rembourser, en leur reversant ensuite l'excédent de 312 382€.



*Sur 5 ans, coût du crédit de 62 368 €, TEG de 8,05 .

Sur 10 ans, coût du crédit de 147 618 €, TEG de 7,25%.

Frais à l’octroi de 12 232 € soit 7,2%"



PS : le coût du crédit ne prend pas en compte les frais à l’octroi (contrairement au TEG).







