Finances : les trois-quarts des retraités français inquiets pour leur niveau de vie C'est une thématique récurrente, un marronnier comme on dit dans la presse : les seniors et l'argent… Alors que les incertitudes économiques et géopolitiques persistent, comment les retraités perçoivent-ils leur situation financière ? Voici donc la troisième édition du baromètre CSA pour la Silver Alliance qui met en lumière les préoccupations croissantes des seniors face à l'évolution de leur pouvoir d'achat.

Régulièrement des instituts de sondage reviennent sur le pouvoir d’achat des seniors et/ou sur leur relation à l’argent… Parmi les grands spécialistes de la question, le CSA qui présente cette année, la troisième édition de son baromètre réalisé pour le compte de la Silver Alliance.



Même si une majorité (les deux-tiers) des retraités estime que leur pouvoir d’achat a diminué depuis leur départ à la retraite (une constante), cette proportion marque une amélioration par rapport à 2023, où ils étaient alors 69% à partager cette opinion…



Comme le souligne l’institut CAS, « la baisse perçue des revenus oscille entre 10 et 30% pour ceux qui constatent une diminution ».



Paradoxalement, les revenus des retraités continuent d’augmenter, notamment parce que les montants de retraite sont indexés à l’inflation (mais quid du niveau de vie). Ainsi, en 2024, le revenu moyen par foyer retraité s’élève à 2.524 euros par mois, en progression constante depuis 2021. Mais vu que les prix ne cessent d’augmenter, ce n’est que juste mesure.



Les principales sources de revenus étant la retraite de base (98%), suivie de l’épargne (20%) et de la retraite de réversion (17 %).



Ces ressources parviennent à couvrir les dépenses des retraités qui s'élèvent en moyenne à 1.842 euros par mois. Sans trop de surprise, les principaux postes de dépenses incluent l’alimentation (26%), les impôts (11%), les charges liées au logement (9%) et la santé (9%). La santé étant généralement un poste qui augmente avec l’âge d’autant que les gouvernements ne cessent de dérembourser…



« Même s’ils sont inquiets pour leur pouvoir d’achat, 6 retraités sur 10 parviennent pourtant à épargner chaque mois 231 euros en moyenne » assure CSA. De plus, les pratiques visant à optimiser le budget, telles que l’utilisation de programmes de fidélité ou l’achat d’occasion, sont en baisse par rapport à 2023 (- 7 points).



Pour Benjamin Zimmer, directeur délégué associé de la Silver Alliance : « les retraités d’aujourd’hui sont encore assez privilégiés, ce qui leur permet de moins avoir à passer par des mécanismes pour augmenter leur pouvoir d’achat, contrairement aux actifs. Par ailleurs, les retraités font des dépenses plus raisonnées que les plus jeunes. Ce sont des consommateurs responsables, en bons gestionnaires de famille. »



Malgré cette relative stabilité budgétaire, les trois-quarts des retraités se disent inquiets pour leur avenir financier (probablement à raison d’ailleurs) : 59% d’entre eux redoutent une nouvelle baisse de leur pouvoir d’achat, dans un contexte économique et politique jugé instable par 74% d’entre eux.



Face à ces craintes, 76% des retraités estiment qu’il leur manquerait en moyenne 531 euros par mois pour vivre confortablement. Cette situation pousse certains à envisager des restrictions, notamment sur l’alimentation (42%) et les loisirs (36%).



L’impact financier touche aussi la santé : 30% des retraités ont déjà renoncé à des soins pour des raisons économiques. Parmi les soins les plus concernés figurent les prothèses dentaires (79%), l’optique (45%) et les médecines douces (30%).



Par ailleurs, la principale source d’inquiétude concernant l’accès aux soins est l’augmentation des cotisations de mutuelle, une préoccupation majeure pour 71% des personnes interrogées.



« En 2025, comment accepter que des retraités soient encore contraints de renoncer à des soins faute de moyens, après une vie entière de travail ? Tout comme il est inacceptable qu’ils soient aujourd’hui menacés d’être moins bien couverts à cause d’augmentations devenues insoutenables. Derrière ces chiffres, une réalité alarmante persiste. Nous ne pouvons, ni ne devons, l’ignorer » souligne Abdellah Nasri, de la société Partner Assurances, qui accompagne les seniors et les aidants dans la gestion et l’optimisation de leurs contrat.



« Si certains indicateurs, comme l’augmentation de leurs revenus, peuvent sembler encourageants, la réalité quotidienne des seniors reste marquée par la crainte d’une baisse de leur pouvoir d’achat et des difficultés d’accès aux soins. Cette situation reflète un besoin accru de sécurité financière et de solutions adaptées pour préserver leur qualité de vie » déclare encore Benjamin Zimmer.



Parmi les solutions possibles, les retraités ont été interrogés sur différentes manières d’augmenter leur pouvoir d’achat, par exemple en valorisant leur bien immobilier. Ainsi, plus de la moitié des retraités ont déjà entendu parler du prêt viager hypothécaire. Un quart des personnes interrogées se déclarent intéressées par ce dispositif.



Pour Hugo Jenny, fondateur de la société Mirabelle, expert en financement viager hypothécaire : « outil de prédilection du financement des seniors dans les pays anglo-saxons, le prêt viager hypothécaire se développe en France. C’est une solution qui répond à un enjeu de société : faire face aux dépenses et vivre une retraite en restant chez soi, dans de bonnes conditions ».



*étude réalisée par l’Institut CSA pour la Silver Alliance entre le 14 et le 24 février 2025. L’échantillon est composé de 610 retraités français âgés de 65 ans ou plus, vivant seul ou en couple en tenant compte des quotas sur le sexe, l’âge, la région, et l’activité professionnelle avant la retraite Afin d’obtenir des résultats représentatifs de la cible de l’étude, l’échantillon a été redressé sur les variables suivantes : sexe, âge, région et activité professionnelle avant la retraite.







