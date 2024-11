Certivia : un fonds viager solidaire qui s'engage depuis dix ans pour les retraités français Lancé en 2014 par la Caisse des Dépôts, Certivia s’annonce comme étant le « premier fonds viager solidaire » à avoir vu le jour. Une décennie plus tard, son objectif est toujours de redonner du pouvoir d’achat aux retraités propriétaires. A ce titre, ce fonds a d’ores et déjà fait l’acquisition de plus de 800 biens en viager sur l’ensemble du territoire français. Détails. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 29/11/2024

Pour faire face au vieillissement de la population, à la baisse des pensions de retraite et aux enjeux liés au maintien à domicile, la Caisse des Dépôts -avec une vingtaine d’investisseurs institutionnels français- décidèrent en 2014, de créer le premier fonds viager.



Depuis une décennie, ce fonds connait un développement croissant et « s’est imposé comme l’un des principaux acteurs de la monétisation du patrimoine immobilier des retraités français » assure son communiqué de presse.



Dans la pratique, il s’agit principalement « d’aider les retraités à mieux vivre au quotidien en leur redonnant du pouvoir d’achat grâce à la vente en viager de leur logement ».



Les retraités bénéficiaires de ce fonds perçoivent ainsi une première somme d’argent appelée bouquet (en moyenne 90 000 €) puis ensuite, des revenus supplémentaires à vie (en moyenne 980 € par mois) en continuant de profiter de leur logement.



Le tout bâti sur un contrat sécurisé construit avec le Notariat et un accompagnement des bénéficiaires dans la durée.



Soulignons que ce fonds dispose d’une capacité d’investissement de 350 Millions d’euros. En dix ans, Certivia Viager a fait l’acquisition en viager de plus de 800 logements permettant à plus de 1 000 propriétaires de mieux vivre au quotidien, tout en continuant de profiter de leur logement. À date, 125 millions d’euros ont déjà été injectés dans le porte-monnaie des retraités français.



Chaque mois, ce fonds verse 639 000 € de rentes à ses bénéficiaires. Fort de ces succès, Certivia poursuit son développement avec l’acquisition de 120 biens supplémentaires chaque année.







