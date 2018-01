Flandre : une mutuelle rembourse les aides à la vie sexuelle pour les seniors

De nombreuses études s’accordent sur les multiples bienfaits pour la santé d’une activité sexuelle régulière : effets relaxant, antidépresseur, antidouleur, production des « hormones du plaisir » que sont la sérotonine, la dopamine et les endorphines, etc. ». En un mot comme en cent, le sexe c’est bon pour le corps et l’esprit, mais ça, on le savait déjà. Et ce, quelque soit l’âge.



Dans ce contexte, une mutuelle belge (Flandre) rembourse depuis le début de cette année, 40 euros aux personnes âgées qui consultent un spécialiste des « aides à rester sexuellement actifs ». Généralement, cette consultation coute 90 euros, l’assurance en rembourse donc un peu moins de la moitié.



Dans la pratique, il s’agit d’avoir une conversation avec un psychologue ou un sexologue sur les problèmes auxquels on peut être confronté pour rester sexuellement actifs malgré l’âge. Des solutions sont alors recherchées afin de permettre l’épanouissement de tout un chacun.