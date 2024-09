Complémentaire santé : comment la choisir ? Complémentaire santé : le guide pour choisir le contrat qui vous va ! C'est un fait que nul ne peut ignorer : toutes les dépenses de santé ne sont pas prises en charge par l'Assurance Maladie. Et lorsqu'elles le sont, c'est rarement en intégralité et le reste à charge peut être conséquent. D'où l'intérêt de bien choisir votre complémentaire santé ! PAR SENIORACTU.COM | Publié le 30/09/2024

Complémentaire santé : le principe



Avant de revenir sur les critères de sélection d'une



Si souscrire un contrat de complémentaire santé, autrement appelée mutuelle, n'est pas obligatoire, sa signature reste vivement conseillée à ceux qui souhaitent compléter les remboursements de la Sécurité sociale.



Les garanties d'une mutuelle sont très variables d'un contrat à un autre, mais elles prennent généralement en charge les consultations chez les spécialistes, les généralistes, l'hospitalisation ou encore les médicaments.



Selon votre profil, vous pourrez vous tourner vers des formules qui proposent un remboursement optimal des frais optiques, dentaires ou qui vous permet de profiter d'un forfait plus important en médecines douces.







Conseils pour choisir la complémentaire santé qui vous convient



Assurez-vous de bénéficier d'une base solide



Par base solide, on entend la gamme des garanties essentielles qui concernent les soins courants (généralistes, spécialistes, produits pharmaceutiques) et les soins liés au dentaire et à l'optique.



Généralement onéreux, ils sont très peu remboursés par l'Assurance maladie. Votre mutuelle doit vous proposer de bons remboursements quant à ces derniers.





Faites le point sur votre profil



Dans un second temps, vous pouvez affiner votre recherche en vous penchant sur les spécificités de votre profil.



Si vous êtes atteint de certaines pathologies, vous devrez vous assurer que le contrat souscrit vous assure le meilleur remboursement quant aux soins dont vous bénéficierez dans les mois et les années à venir.



Si vous avez des ayant droits, vous devez également veiller à ce que leurs dépenses de santé soient bien prises en charge.





Ne laissez rien au hasard



L'univers des mutuelles santé peut sembler confus, au premier regard. Les taux de remboursements et la variété des forfaits ont de quoi décourager.



Cependant, bien choisir votre complémentaire santé est capital pour votre avenir médical et financier, raison pour laquelle il est conseillé de se pencher avec attention sur les couvertures proposées par chaque organisme et les niveaux de remboursement associés.



Pour ce faire, vous devrez consulter les tableaux des prestations des assureurs et les comparer point par point. Certains outils en ligne peuvent vous aider dans cette tâche.



Pensez également à faire le point sur les exclusions de garanties. Certains soins peuvent en effet ne pas être pris en charge par votre future mutuelle. Il est important de les identifier en amont pour éviter les mauvaises surprises.



Toutes les complémentaires santé ne proposent pas les mêmes niveaux de garanties. Plus que sur le montant mensuel des cotisations, vous devez vous pencher sur le taux des remboursements et les exclusions de garanties avant de vous tourner vers un contrat, plutôt que vers un autre.



