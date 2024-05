Assurance vie : un comparateur indépendant avec l'UFC-Que Choisir L'association UFC-Que Choisir lance un comparateur d'assurances vie, conçu pour orienter les consommateurs parmi une sélection de plus de 150 offres. Ce service de comparaison, à la fois indépendant et personnalisable, est proposé sans frais pour une durée limitée de quatre semaines. À travers son comparateur, l'UFC-Que Choisir encourage les consommateurs à mettre en balance les différentes offres du marché.



En 2023, le montant investi dans les assurances vie atteignait les 2.000 milliards d'euros, avec une possession par presque 50% des ménages français , faisant de ce produit l'option d'épargne de prédilection.



Un sondage de l'UFC-Que Choisir révèle pourtant que deux tiers des souscripteurs n'ont pas comparé les offres avant leur engagement . Les conseillers bancaires, souvent seuls guides des épargnants, visent à promouvoir les produits de leur établissement.



Soucieuse d'un choix avisé pour le consommateur, UFC-Que Choisir lance donc un comparateur indépendant. Ce comparateur, après définition du profil d'épargne, propose en quatre étapes une sélection de plus de 150 contrats évalués selon les besoins et la tolérance au risque de l'utilisateur .



Les critères d'évaluation de l'UFC-Que Choisir incluent les frais, la performance des fonds en euros, l'offre en unités de compte et les options et modalités de gestion.



Les contrats diffèrent significativement, et comparer peut se révéler très avantageux :

Les frais de versement varient ainsi grandement, allant jusqu'à 5% pour certains, tandis que d'autres n'en prélèvent pas.

Pour les frais de gestion, l'écart est considérable, oscillant entre 0,35% et 3% annuellement, ce qui peut représenter plus de 3.000 € sur un capital de 10.000 € sur dix ans, réduisant ainsi les gains potentiels.

Les rendements des fonds en euros, où 75% des sommes en assurance vie sont investies, peuvent tripler d'un contrat à l'autre.

Les fonds les plus performants ont affiché jusqu'à 3,5% sur un an et 15,7% sur cinq ans. Sur un tel horizon, la différence de rendement net peut atteindre 1.000 €.

Les unités de compte, plus risquées car dépendantes des marchés financiers, ne permettent pas une évaluation précise de la performance, mais l'offre est jugée selon la diversité et la notation financière internationale des supports.

Les options et garanties des contrats sont également des éléments distinctifs à considérer, tout comme la possibilité de gérer ses placements en ligne, un atout pour le suivi des investissements.

L'UFC-Que Choisir incite à l'utilisation de son comparateur, accessible gratuitement pendant quatre semaines, pour évaluer ou choisir une assurance vie en moins de cinq minutes.





Source En 2023, le montant investi dans les assurances vie atteignait les 2.000 milliards d'euros, avec une possession par presque, faisant de ce produit l'option d'épargne de prédilection.. Les conseillers bancaires, souvent seuls guides des épargnants, visent à promouvoir les produits de leur établissement.Soucieuse d'un choix avisé pour le consommateur, UFC-Que Choisir lance donc un comparateur indépendant. Ce comparateur, après définition du profil d'épargne,Les critères d'évaluation de l'UFC-Que Choisir incluent les frais, la performance des fonds en euros, l'offre en unités de compte et les options et modalités de gestion.Les contrats diffèrent significativement, etL'UFC-Que Choisir incite à l'utilisation de son comparateur, accessible gratuitement pendant quatre semaines, pour évaluer ou choisir une assurance vie en moins de cinq minutes.

Publié le 29/05/2024 à 02:00 | Lu 28 fois







Dans la même rubrique < > PER : le point avec Julien Jacquemin, le PDG de la start-up Gedeon qui propose un PERO 100% digital Optimiser l'assurance santé pour seniors en période d'inflation