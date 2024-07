Mutuelles santé : les meilleures options pour les travailleurs indépendants du BTP Indépendant BTP : souscrivez la meilleure mutuelle pour votre santé. Travailleur indépendant du BTP, vous êtes à la recherche d'une mutuelle qui réponde à vos besoins de santé tout en respectant votre budget ? Différentes options sont à votre portée !



Une mutuelle adaptée à votre profil



Une



Si la Loi ANI a rendu obligatoire la souscription d'une mutuelle santé pour les pros du BTP , sa souscription semble d'autant plus logique et capitale dans le cas d'un travailleur indépendant.



Sans mutuelle adaptée, une incapacité de travail suite à un accident ou à une maladie pourrait en effet avoir un impact très négatif sur l'activité d'un professionnel dont le revenu dépend de sa capacité à travailler.



Dans les cas les plus graves, une assurance santé pour indépendant du BTP permet de maintenir un niveau de vie adéquat jusqu'au retour à la normale.





Différents niveaux de garantie



Les mutuelles pour les pros du BTP s'adressent à tous les professionnels évoluant dans ce secteur d'activité, qu'ils soient artisans, salariés ou même, retraités. Ces contrats sont particulièrement bien adaptés aux collectivités, soit aux entreprises mais peuvent également être souscrits de manière individuelle.



Si vous êtes artisan ou travailleur non salarié (TNS), vous pouvez de ce fait prétendre à une complémentaire de santé adaptée à votre profil. Différents niveaux de garantie vous sont proposés.





Les formules essentielles



Elles sont généralement celles dans lesquelles retrouver toutes les garanties de base que sont les soins de santé courants, comprennent un forfait journalier hospitalier et peuvent, selon le niveau choisi, également proposer des services de prévention (contre le tabagisme, notamment).





Les formules milieu de gamme



Les indépendants du BTP qui font le choix de ces formules bénéficient d'un confort plus conséquent dans le cadre de leur suivi de santé.



Des horaires de praticiens mieux remboursés, une chambre individuelle en hôpital mieux prise en charge, un accès à davantage de médecines alternatives (ostéopathe, chiropracteur ou encore ergothérapeute) permettent en effet plus de liberté financière dans le choix des professionnels de santé et des traitements envisagés.





Les surcomplémentaires pour professionnels du BTP



Elles offrent, en toute logique, les garanties les plus hautes et ce, dans tous les postes de dépenses médicales.



En maternité, soins courants ou même, accès aux cures thermales, les remboursements sont optimaux. Des analyses en laboratoire à la location de matériel médical, le champ des possibilités est étendu pour un mieux-être 100 % garanti.



Faire confiance à une mutuelle pensée pour les professionnels du BTP et TNS, c'est bénéficier de la meilleure expertise et surtout, d'une couverture santé parfaitement adaptée. Les services personnalisés qui y sont compris vous permettront d'envisager votre santé et les aléas de cette dernière avec plus de sérénité. Une mutuelle pour professionnel et BTP est, par définition, pleinement adaptée aux besoins de celles et ceux qui évoluent dans ce secteur d'activité. Elle couvre en effet très bien les risques spécifiques inhérents à ces professions comme les chutes, les troubles musculo-squelettiques ou encore, les risques chimiques.Si, sa souscription semble d'autant plus logique et capitale dans le cas d'un travailleur indépendant.Sans mutuelle adaptée, une incapacité de travail suite à un accident ou à une maladie pourrait en effet avoir un impact très négatif sur l'activité d'un professionnel dont le revenu dépend de sa capacité à travailler.Dans les cas les plus graves, une assurance santé pour indépendant du BTP permet de maintenir un niveau de vie adéquat jusqu'au retour à la normale.Les mutuelles pour les pros du BTP s'adressent à tous les professionnels évoluant dans ce secteur d'activité, qu'ils soient artisans, salariés ou même, retraités. Ces contrats sont particulièrement bien adaptés aux collectivités, soit aux entreprises mais peuvent également être souscrits de manière individuelle.Si vous êtes artisan ou travailleur non salarié (TNS), vous pouvez de ce fait prétendre à une complémentaire de santé adaptée à votre profil. Différents niveaux de garantie vous sont proposés.Elles sont généralement celles dans lesquelles retrouver toutes les garanties de base que sont les soins de santé courants, comprennent un forfait journalier hospitalier et peuvent, selon le niveau choisi, également proposer des services de prévention (contre le tabagisme, notamment).Les indépendants du BTP qui font le choix de ces formules bénéficient d'un confort plus conséquent dans le cadre de leur suivi de santé.Des horaires de praticiens mieux remboursés, une chambre individuelle en hôpital mieux prise en charge, un accès à davantage de médecines alternatives (ostéopathe, chiropracteur ou encore ergothérapeute) permettent en effet plus de liberté financière dans le choix des professionnels de santé et des traitements envisagés.Elles offrent, en toute logique, les garanties les plus hautes et ce, dans tous les postes de dépenses médicales.En maternité, soins courants ou même, accès aux cures thermales, les remboursements sont optimaux. Des analyses en laboratoire à la location de matériel médical, le champ des possibilités est étendu pour un mieux-être 100 % garanti.Faire confiance à une mutuelle pensée pour les professionnels du BTP et TNS, c'est bénéficier de la meilleure expertise et surtout, d'une couverture santé parfaitement adaptée. Les services personnalisés qui y sont compris vous permettront d'envisager votre santé et les aléas de cette dernière avec plus de sérénité.

Publié le 11/07/2024 à 01:00 | Lu 50 fois

La rédaction vous conseille < > Assurance vie : un comparateur indépendant avec l'UFC-Que Choisir PER : le point avec Julien Jacquemin, le PDG de la start-up Gedeon qui propose un PERO 100% digital