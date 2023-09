Mutuelle senior pas cher : comparatif et devis Mon Gustave À votre départ en retraite, il vous est fortement conseillé de souscrire une mutuelle senior adaptée à vos besoins. Cela vous permettra de couvrir vos dépenses de santé, sachant que ces dépenses augmentent considérablement avec l’âge. Plusieurs entreprises proposent des contrats de mutuelle spécifiques pour les personnes âgées de plus de 50 ans. Ci-dessous comment trouver une mutuelle senior pas cher avec l’aide de Mon Gustave.









Pourquoi souscrire une mutuelle santé pour seniors ?



Selon le rapport de l’en moyenne de 4 090 € (y compris chambre particulière) après une hospitalisation. Selon ce même rapport, les patients aux restes à charge les plus élevés sont plus souvent des personnes âgées, avec une moyenne d’âge de 68 ans.



À votre départ en retraite, vous avez le choix de conserver votre mutuelle entreprise, grâce à la loi Evin. Cela étant dit, vous aurez peut-être besoin d’une couverture plus importante. C’est pourquoi souscrire un contrat individuel est généralement plus avantageux.



En effet, souscrire une mutuelle senior est la meilleure solution pour que vos besoins de santé soient pris en charge entièrement. De plus, en comparant les offres, vous pourrez trouver une Une mutuelle senior permet de rembourser la part non prise en charge par votre Assurance Maladie. Pour rappel, la Sécurité sociale ne rembourse qu’environ 70 % de vos frais de santé. Cela vous laisse avec un reste à charge relativement important, surtout en vieillissant, lorsque vos besoins de santé augmentent. En effet, plus on vieillit, plus on est susceptible d’avoir des problèmes de santé.Selon le rapport de l’ Observatoire de la mutualité française en 2019 , le reste à charge des patients avant le remboursement de la mutuelle est(y compris chambre particulière) après une hospitalisation. Selon ce même rapport, les patients aux restes à charge les plus élevés sont plus souvent des personnes âgées, avec une moyenne d’âge de 68 ans.À votre départ en retraite, vous avez le choix de conserver votre mutuelle entreprise, grâce à la loi Evin. Cela étant dit, vous aurez peut-être besoin d’une couverture plus importante. C’est pourquoi souscrire un contrat individuel est généralement plus avantageux.En effet, souscrire une mutuelle senior est la meilleure solution pour que vos besoins de santé soient pris en charge entièrement. De plus, en comparant les offres, vous pourrez trouver une mutuelle senior pas cher

Comment trouver une mutuelle sante pas cher pour senior ? Utiliser le comparateur rapide Mon Gustave



Souscrire une mutuelle est indispensable, mais reste à savoir



Pour ce faire, il est recommandé d’utiliser

Remplissez le formulaire avec tous vos critères : âge, besoins, niveaux de garantie souhaités, situation familiale, etc. Dans un second temps, recevez une liste d’offres qui répondent à vos besoins et prenez le temps de les comparer.



Savoir évaluer et analyser les offres de mutuelles



Après votre comparatif, vous devez faire attention à certains détails de votre contrat de mutuelle avant de souscrire :

Vérifiez que le contrat propose toutes les garanties essentielles : soins dentaires (y compris les prothèses dentaires), hospitalisation, consultation idéalement avec dépassements d’honoraires ou encore soins optiques. Pour les soins optiques, vous pouvez bénéficier de la mesure 100 santé qui rembourse vos lunettes à 100 %, mais sachez qu’elle ne prend en charge qu’un nombre limité de montures et de verres. Vérifiez les garanties optionnelles : certaines compagnies d’assurance proposent de nombreuses options comme le remboursement de cure thermale et de médecine douce, une assistance en cas d’hospitalisation, un service de téléconsultation, etc. Faites attention au délai de carence, car pendant cette période, vous n’êtes pas couvert. Pour les seniors, il existe des contrats de mutuelle sans délai de carence. Souscrire une mutuelle est indispensable, mais reste à savoir quelle est la meilleure mutuelle pour les seniors . La meilleure mutuelle est simplement celle qui propose le bon prix et le bon niveau de garantie. En tant que senior, vous avez besoin d’un contrat de mutuelle avec des garanties renforcées pour vos postes de soins les plus importants.Pour ce faire, il est recommandé d’utiliser Mon Gustave comparateur mutuelles en ligne. Ce comparateur gratuit vous permet d’obtenir des devis personnalisés provenant de nombreuses compagnies d’assurance. Cela vous permet de comparer, en un coup d’oeil, leurs prix, leurs garanties et leurs conditions. Le fonctionnement du comparateur Mon Gustave est aussi très simple :Après votre comparatif, vous devez faire attention à certains détails de votre contrat de mutuelle avant de souscrire :

Peut-on changer de mutuelle santé senior ? Vous pouvez comparer les offres sur le marché à tout moment et changer de mutuelle si vous trouvez moins cher chez la concurrence. En effet, depuis 2020, vous êtes libre de résilier votre mutuelle senior sans pénalités au bout d’un an d’engagement.



Pour résilier votre contrat actuel, il vous suffit d’envoyer un courrier avec accusé de réception à votre assureur. Selon les compagnies d’assurance, la démarche peut aussi se faire en ligne.



N’hésitez pas à comparer les offres sur Mon Gustave en quelques minutes, pour trouver la meilleure mutuelle et faire des économies.



Quelles sont les meilleures mutuelles senior ?

Classement Assureur Note moyenne /5 1 MGP 4,1 2 APRIL 3.8 3 Santiane 3.8 4 Néoliane Santé 3 5 Mercer 3 6 Cegema Assurances 1.9 7 Harmonie Mutuelle 1.4 8 Malakoff Humanis 1.3 9 Mgen 1.3

Il n’est pas évident de déterminer quelles sont les meilleures mutuelles senior, car cela dépend fortement des besoins et du budget de chacun. Cependant, pour vous aiguiller, voici le classement des meilleures mutuelles santé selon les avis clients en 2023. Le classement a été établi par Opinion Assurances à partir de notes et avis publiés par les consommateurs sur la plateforme.

Combien coûte une mutuelle santé senior en moyenne ?



En faisant un comparatif rapide sur Mon Gustave, voici quelques exemples de devis pour une personne âgée de 60 ans, habitant à Lille :

Assureur Garantie Prix par mois Prix par an MGC Hospitalisation 300 % 23,78 € 285,36 € Selfassurance Santé Soins médicaux 100 %

Hospitalisation 100 %

Optique 100 %

Dentaire 100 % 67,33 € 807,96 € MGC Soins médicaux 100 %

Hospitalisation 100 %

Optique 230 €

Dentaire 100 % 67,87 € 814,44 € GSMC Soins médicaux 100 %

Hospitalisation 200 %

Optique 50 €

Une mutuelle senior coûte très cher. Selon différentes estimations, elle peut coûter en moyenne 1 500 € par an, ce qui représente un budget très conséquent. La meilleure manière de faire baisser ce prix est de comparer les offres sur le marché.En faisant un comparatif rapide sur Mon Gustave, voici quelques exemples de devis pour une personne âgée de 60 ans, habitant à Lille :Légende : comparatif réalisé en août 2023.





Quels critères doivent être pris en compte pour trouver une mutuelle senior abordable ?



Pour trouver la meilleure mutuelle senior, vous devez prendre en compte votre âge, votre situation et vos besoins de santé. Renseignez ces informations dans le comparateur Mon Gustave et vous obtiendrez des devis personnalisés, qui répondent à ces critères.



Est-il possible de bénéficier de tarifs réduits sur les mutuelles senior en fonction de l'état de santé ?



Le tarif d’une mutuelle dépend des niveaux de garantie. Plus la garantie est élevée, plus c’est cher. En revanche, en comparant sur Mon Gustave, vous avez des chances de trouver un contrat avec un bon rapport garantie-prix.



Comment comparer les différentes offres de mutuelle senior pour trouver la plus avantageuse ?



Pour comparer les offres de mutuelle senior, rendez-vous sur le comparateur en ligne gratuit Mon Gustave. Remplissez seulement le formulaire avec vos informations et recevez des devis instantanés pour comparer les prix et conditions de plusieurs assureurs sur le marché.



Y a-t-il une limite d'âge pour souscrire à une mutuelle senior pas chère ?



Dans la plupart des cas, l’accès à une mutuelle senior est sans limites d’âge. En revanche, il faut généralement être âgé de plus de 50 ans pour bénéficier de ces contrats spécifiques. Renseignez votre âge lorsque vous comparez sur Mon Gustave pour trouver la meilleure mutuelle pour vous.



Est-il possible de bénéficier de certaines aides gouvernementales pour réduire le coût de la mutuelle senior ?



Si vous avez des revenus modestes, vous pouvez bénéficier d’aides de l’Etat, qui peuvent payer une partie de leur mutuelle. On distingue la CMU-C, ou encore l’ACS. Pour en savoir plus, rendez-vous sur les guides Mon Gustave.

Article publié le 29/09/2023 à 10:00 | Lu 160 fois



