La Mutuelle Verte : "Santé" vous bien ! Communication Partenaire Les dépenses médicales ont tendance à augmenter avec l’âge. Vous consultez plus souvent votre médecin traitant, qui vous oriente régulièrement vers des spécialistes (cardiologue, ophtalmologiste, rhumatologue…). L’avancée en âge se traduit aussi par une baisse de l’acuité visuelle et le port de lunettes aux verres complexes, une baisse d’audition qui requiert un appareillage, ainsi que des soins dentaires prothétiques. La Mutuelle Verte propose des garanties adaptées aux besoins des seniors.







Choisissez votre complémentaire santé en fonction de vos besoins réels et de votre budget, pour une couverture sur mesure qui prend soin de vous et de votre porte-monnaie

Santé, prévoyance, solidarité et entraide ! Spécialisée dans l’offre santé et prévoyance, La Mutuelle Verte est une mutuelle nationale, adhérente à la Fédération Nationale de la Mutualité Française regroupant 38 millions de mutualistes.



Grâce à son engagement et son professionnalisme sans faille depuis presque 50 ans, La Mutuelle Verte compte aujourd’hui plus de 183.000 affiliés aux quatre coins de la France et à l’étranger.

Réactivité et proximité à tous instants

Un SERVICE optimal, adapté au mieux à leurs besoins et à leur âge,

Des TARIFS compétitifs,

Des FORMULES DE GARANTIES & SERVICE, complets et performants. La Mutuelle Verte veille à la couverture des dépenses « Complémentaire Santé » de chacun de ses adhérents, en leur garantissant :

Des garanties santé, adaptées aux besoins de chacun L’égalité et l’absence de sélection de risque sont deux valeurs phares, que prône La Mutuelle Verte ! Pour y adhérer, nul n’est soumis à un questionnaire de santé ni une limite d’âge.



Grâce à une gamme spécifiquement conçue pour les 60 ans et plus, intégrant les garanties du 100% santé (sans reste à charge pour l’assuré), de nombreux seniors leur font aujourd’hui confiance.



Parce que les besoins de santé évoluent avec l'âge, il est important d’être bien conseillé et accompagné, pour répondre au mieux aux nouveaux besoins de remboursements.



Avec La Mutuelle Verte chacun pourra bénéficier de tarifs négociés et services privilégiés, auprès des professionnels de santé partenaires des réseaux de soins présents sur tout le territoire national, pour une retraite en toute quiétude.

Des clients qui leur font confiance ! Au fil des années, La Mutuelle Verte a su attirer une clientèle fidèle, à la recherche d’une véritable qualité de soins. La bienveillance, la proximité, la simplicité des démarches, ainsi que la rapidité des indemnisations effectuées, en font une mutuelle très appréciée de ses adhérents.



A La Mutuelle Verte, 72% des actes sont réglés par un tiers payant national, l’acquittement s’effectue sous 24 heures, à réception de la télétransmission par l’Assurance Maladie obligatoire et les décomptes de remboursements « papier » sont traités dans les 48 heures.

Tout a été pensé et conçu, pour simplifier et faciliter la vie des adhérents. Un service de qualité avec des conseillers en agence (Toulon et Arras), également disponible par téléphone du lundi au samedi, pour plus de renseignements,

Un site internet simple et intuitif,

Un espace adhérent offrant à l'assuré, d’accéder à ses informations, ses relevés de prestations, de demander une prise en charge…,

Une application pour smartphone ou tablette, dotée de nombreux e-services, permettant aux adhérents d’accéder à leurs informations, leurs remboursements, ou trouver un professionnel de santé proche de chez eux…,

Un magazine trimestriel comprenant des sujets d’actualité santé, de la prévention, du bien être…

Pour de plus amples informations, La Mutuelle Verte est à votre écoute !



04.94.18.50.50



