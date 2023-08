Choisir la meilleure mutuelle pour les seniors : Guide complet par Mon Gustave Il est fortement recommandé de souscrire une mutuelle senior, car les besoins de santé augmentent avec l’âge. Reste à savoir quelle assurance santé choisir, afin de bénéficier des couvertures les plus adaptées à vos besoins, sans payer trop cher. Découvrez comment choisir la meilleure mutuelle santé senior avec le comparateur Mon Gustave.









Pourquoi souscrire une mutuelle senior ?



Rappelons que la Sécurité sociale a un taux de prise en charge de 70 % seulement, ce qui fait que le reste à charge pour le senior peut être assez important, en fonction de ses dépenses de santé. Voilà pourquoi il est indispensable pour les personnes âgées de souscrire une complémentaire santé, avec un niveau de couverture adapté à leur situation et leur état de santé.



Comment choisir la meilleure mutuelle senior ? Le comparateur d’assurance santé senior Mon Gustave



Pour choisir la meilleure mutuelle, il est conseillé avant tout d’aller sur le



Vous devez renseigner vos propres critères et besoins, et le comparateur sélectionne les offres qui y répondent. En d’autres mots, ce sont des contrats de mutuelle avec un niveau de garanties santé personnalisé selon :

Votre âge.

Vos postes de dépenses.

Vos besoins de santé.

Les types de soins dont vous avez le plus besoin.

Votre situation professionnelle (salarié, retraité, etc.).

Votre situation familiale, etc.

Les critères pour choisir la meilleure complémentaire santé senior



Lorsque vous choisissez une mutuelle senior, vous devez vérifier que toutes les conditions de votre contrat sont adaptées à vos besoins. Ainsi, le choix de l’assurance doit prendre en compte les paramètres ci-dessous :

L’âge minimum ou maximum : selon les compagnies d’assurance, il faut être âgé de 50 à 60 ans pour pouvoir souscrire une complémentaire santé senior. De l’autre côté, l’âge maximal d’adhésion est de 70 ans chez beaucoup d’assureurs.

: selon les compagnies d’assurance, il faut être âgé de 50 à 60 ans pour pouvoir souscrire une complémentaire santé senior. De l’autre côté, l’âge maximal d’adhésion est de 70 ans chez beaucoup d’assureurs. L’absence de questionnaire médical : ce questionnaire comprend une série de questions sur votre état de santé et votre état physique. Une compagnie d’assurance peut le demander, mais jamais des organismes mutualistes.

: ce questionnaire comprend une série de questions sur votre état de santé et votre état physique. Une compagnie d’assurance peut le demander, mais jamais des organismes mutualistes. Le délai de carence : vous n’êtes pas toujours couvert immédiatement après la souscription de votre mutuelle, à cause du délai de carence qui peut aller de quelques jours à quelques semaines. Pour une mutuelle santé senior, le délai de carence peut être inexistant. Il est plus avantageux de se tourner vers ce type de mutuelle.

: vous n’êtes pas toujours couvert immédiatement après la souscription de votre mutuelle, à cause du délai de carence qui peut aller de quelques jours à quelques semaines. Pour une mutuelle santé senior, le délai de carence peut être inexistant. Il est plus avantageux de se tourner vers ce type de mutuelle. Le montant des cotisations : le prix est évidemment important. Pour trouver la complémentaire santé senior la moins chère, faites une comparaison rapide sur Mon Gustave. En faisant un comparatif, vous pouvez économiser jusqu’à 300 € par an.

Les garanties indispensables et optionnelles à choisir



Lorsque vous choisissez la meilleure mutuelle, vous devez porter une attention particulière sur les garanties proposées par votre mutuelle, car elles doivent correspondre à vos postes de soins et vos besoins. Les garanties indispensables à inclure dans votre contrat sont :

Les frais d’hospitalisation, que ce soit les consultations et les dépassements d’honoraires, ou encore les frais des chambres d’hôpitaux.

Les soins optiques : le panier 100 santé est une mesure de santé publique mise en place en 2020. Il vous permet d’être remboursé à 100 % vos frais optiques. Cela étant dit, le remboursement à 100 % ne concerne qu’une sélection de montures et de verres. Ainsi, en tant que senior, il peut vous être utile de souscrire une mutuelle avec une bonne couverture optique pour couvrir le reste.

Les soins dentaires.

Les soins auditifs. Vous pouvez compléter votre offre avec des garanties optionnelles, en fonction de vos besoins, pour un maximum de remboursement de vos frais de santé :

Les vaccins.

Les médecines douces

Les cures thermales

Les soins pédicures.

Quelle est la meilleure mutuelle senior en France ?



En effectuant une comparaison des La meilleure mutuelle senior est simplement celle qui s’adapte le mieux à vos besoins, en termes de garanties comme de prix. Plus précisément, c’est celle qui convient à votre budget, à vos besoins de santé et à vos habitudes.En effectuant une comparaison des assurances et mutuelles sur Mon Gustave , voici quelques exemples d’assurance avec un bon rapport garanties / prix.

Compagnie d’assurance Formules / garanties Prix par mois Meilleurtaux Santé • Soins médicaux 100 % • Hospitalisation 100 % • Optique 100 % • Dentaire 100 % 53,24 € Coccon • Soins médicaux 100 % • Hospitalisation 100 % • Optique 100 % • Dentaire 100 % 59,95 € Alptis • Soins médicaux 100 % • Hospitalisation 100 % • Optique 100 % • Dentaire 100 % 60,85 € Meilleurtaux Santé • Soins médicaux 125 % • Hospitalisation 150 % • Optique 150 % • Dentaire 200 % 65,19 € Mutuelle GSMC • Soins médicaux 100 % • Hospitalisation 200 % • Optique 50 % • Dentaire 100 % 67,29 € Légende : comparaison effectuée en août 2023 sur le comparateur Mon Gustave pour une personne de 58 ans, vivant seule à Lille.

Quel est le prix moyen d’une mutuelle senior ?



Cela étant dit, à titre d’indication, voici les coûts moyens calculés par l’

75 € pour un contrat entrée de gamme ;

103 € pour un contrat milieu de gamme ;

132 € pour un contrat milieu de gamme + ;

178 € pour un contrat haut de gamme.



FAQ 1. Quelles sont les spécificités d'une mutuelle dédiée aux seniors ?

La particularité d’une mutuelle senior est qu’elle peut inclure des garanties renforcées sur les postes de soins les plus importants de l’assuré.

2. Comment comparer les différentes offres de mutuelles pour seniors ?

Pour comparer les offres de mutuelles, renseignez simplement tous vos critères sur Mon Gustave. Celui-ci vous donne alors des résultats de mutuelles personnalisées. Ensuite, veillez à bien lire les devis et les conditions générales de chaque contrat avant de choisir.

3. Existe-t-il des garanties pour les besoins de santé particuliers des seniors, tels que les soins dentaires et l'optique ?

Les contrats de mutuelle sont 100 % modulables, ce qui fait que vous pouvez ajouter toutes les garanties dont vous souhaitez bénéficier. Voilà pourquoi il est intéressant de réaliser un comparatif Mon Gustave. Vous obtiendrez alors les meilleurs tarifs, pour toutes les garanties souhaitées.

4. Les mutuelles pour seniors proposent-elles une couverture internationale pour les voyages à l'étranger ?

Vous pouvez choisir d’inclure une couverture internationale dans votre contrat. On peut alors parler de mutuelle santé senior expatrié. Le comparateur Mon Gustave vous permettra d’obtenir des devis instantanés pour trouver la meilleure offre.

5. Y a-t-il des limitations d'âge pour souscrire une mutuelle senior, et comment choisir la meilleure couverture en fonction de son profil ?

Article publié le 11/08/2023 à 08:00 | Lu 289 fois



