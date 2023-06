Application depuis le 1er juin 2023 de la résiliation "en 3 clics" des contrats d'assurance conclus en ligne Depuis le 1er juin 2023, la résiliation en ligne des contrats d'assurance pouvant être conclus par voie électronique sera réalisable en 3 clics. Cette nouveauté vise à favoriser la concurrence et à faciliter les résiliations de contrats d’assurance. Elle s’appliquera pour les contrats à venir mais également pour les contrats en cours à cette date.









Obligation du professionnel Afin que la résiliation du contrat en ligne soit possible, le professionnel devra mettre à la disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite, permanente, directe et facile d’accès lui permettant de notifier cette résiliation. Cette fonctionnalité sera nommée « résilier votre contrat », une formule similaire pourra également être utilisée.



Une fois qu’il aura reçu la notification de résiliation, le professionnel devra en informer le consommateur. Il lui indiquera ensuite, dans des délais raisonnables, la date à laquelle le contrat prendra fin et les effets de la résiliation.



À noter : tout manquement par le professionnel à ses obligations sera sanctionné d’une amende administrative d’un montant de 15 000 € maximum pour une personne physique et de 75 000 € maximum pour une personne morale.



Résiliation en ligne des contrats d’assurance et informations à communiquer par l'assuré



Un décret du 16 mars 2023 indique les informations que l'assuré devra fournir dans la fonctionnalité « résilier votre contrat » :

nom et prénom (pour une personne physique), raison sociale ou dénomination sociale (pour une personne morale) ;

moyen de contact (numéro de téléphone, mail...) permettant à l'assureur de confirmer la réception de la notification de la résiliation ;

référence du contrat concerné (un numéro de contrat par exemple) ;

motif de la résiliation ;

date de l'événement donnant lieu à résiliation.

Après avoir fourni ces informations, un récapitulatif sera présenté à l'assuré.



L'assuré confirmera ensuite sa demande en cliquant sur la mention lisible « confirmer ma demande de résiliation », une formule analogue pourra également être utilisée.



À noter : la fonctionnalité « résilier votre contrat » devra rappeler les conditions de résiliation du contrat (existence d'un délai de préavis, conséquences de la résiliation pour l'assuré...).



Rappel : depuis le 1er janvier 2023, la personne ayant souscrit un contrat d'assurance à des fins non professionnelles en complément d'un bien ou d'un service rendu peut renoncer à ce contrat, sans frais ni pénalités, tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'assuré n'a fait intervenir aucune garantie. Cette renonciation doit se faire dans un délai de 30 jours (au lieu de 14 jours) à compter de la conclusion du contrat.



Source La possibilité de résilier en ligne concerne également les contrats d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles. Sont concernés les contrats pouvant être conclus en ligne avec les assurances, les institutions de prévoyance et les mutuelles.Après avoir fourni ces informations, un récapitulatif sera présenté à l'assuré.L'assuré confirmera ensuite sa demande en cliquant sur la mention lisible « confirmer ma demande de résiliation », une formule analogue pourra également être utilisée.: la fonctionnalité « résilier votre contrat » devra rappeler les conditions de résiliation du contrat (existence d'un délai de préavis, conséquences de la résiliation pour l'assuré...).depuis le 1er janvier 2023, la personne ayant souscrit un contrat d'assurance à des fins non professionnelles en complément d'un bien ou d'un service rendu peut renoncer à ce contrat, sans frais ni pénalités, tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'assuré n'a fait intervenir aucune garantie. Cette renonciation doit se faire dans un délai de 30 jours (au lieu de 14 jours) à compter de la conclusion du contrat.

Article publié le 06/06/2023 à 01:00 | Lu 29 fois



Dans la même rubrique < > Les garanties spécifiques et optionnelles d'une complémentaire santé Mutuelle senior : parmi toutes les offres, trouvez celle qui vous convient !