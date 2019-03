Article publié le 20/03/2019 à 12:21 | Lu 169 fois Pourquoi les séniors raffolent du placement en parts de SCPI ? Contenu sponsorisé Le rush de la vie active est bien derrière vous et vous comptez bien profiter de votre retraite, sans vous priver. Les voyages, les passions, les petits-enfants constituent tout autant de plaisir que de coûts. Comment adapter le mode de vie souhaité à ses revenus en baisse par rapport à la vie active ? Orienter une partie de votre épargne sur un investissement immobilier en parts de SCPI de rendement, afin de vous créer un complément de retraite immédiat semble inévitable pour maintenir le même pouvoir d’achat. Explications.





Pourquoi acquérir des parts de SCPI de rendement améliore votre retraite ? SCPI de rendement vous génèrent un revenu complémentaire de manière totalement passive. En déplaçant une partie de votre épargne sur un placement immobilier en parts de SCPI de rendement, vous devenez propriétaire d’un immense parc immobilier locatif, dont les loyers vous sont reversés chaque trimestre, en complément de votre pension de retraite.



Evidemment, l’objectif n’est pas de vous occuper avec la gestion locative de vos biens immobiliers pendant votre retraite, celle-ci étant totalement assurée par une société de gestion pour vous. L’objectif est de réaliser un placement efficace en parts de afin d’obtenir un complément de retraite à utiliser selon vos besoins : courses, charges de la maison, cadeaux, voyages, enfants. C’est sans doute ce qui séduit les milliers de séniors partout en France qui investissent régulièrement en parts de SCPI au moment de la retraite.



Les SCPI ont généré un rendement moyen de 4.35% net en 2018, cependant les meilleures SCPI du marché ont distribué jusqu’à 6% net sur la même période. A titre d’exemple, vous pouvez envisager un achat de parts de la SCPI Epargne Pierre à 5.97% net en 2018, de la SCPI Vendôme Régions à 6.03% net en 2018 ou encore de la SCPI Pierval Santé à 5.05% net en 2018.



Ainsi, en achetant au comptant des parts de SCPI, vous accroîtrez votre pouvoir d'achat de manière significative.

Comment acheter vos parts de SCPI sans faire d’erreurs ?



En dehors des SCPI françaises évoquées, certaines SCPI de rendement peuvent compléter votre portefeuille et même optimiser votre fiscalité foncière. Ici, nous parlons des SCPI investies en Europe dont l’impôt est déjà payé par la société de gestion à l’étranger pour vous et dont les revenus ne subissent pas de prélèvements sociaux de 17,2%.



Ces SCPI à capital variable vous ouvrent les portes des marchés immobiliers européens et permettent de saisir des opportunités rentables au-delà de la frontière française, sans pour autant prendre des risques inutiles, puisque les sociétés de gestion sont françaises et agréées par l’Autorité des Marchés Financiers.



« Installer une partie de son patrimoine en Europe via les SCPI européennes est aujourd’hui une obligation pour bénéficier des opportunités d’affaires immobilières inaccessibles aux particuliers seuls, de la stabilité économique européenne et d’une fiscalité légère. » insiste sur les enjeux des SCPI européennes Gabriela Kockova, consultante à LA CENTRALE DES SCPI .



Parmi les pays européens, l'Allemagne se distingue avec sa proximité avec la France qui plaît aux investisseurs et son patrimoine immobilier qualitatif avec des revalorisations du prix de la part au fil des ans ainsi que l'augmentation des loyers. A cela se rajoute le fait que l'Allemagne est un pays solide économiquement.

SCPI allemandes pour une meilleure retraite SCPI allemande Rendement net de la SCPI 2018 Gestionnaire de la SCPI Exemple d’investissement SCPI

NOVAPIERRE ALLEMAGNE 4.99% Paref Gestion Commerces à Hambourg SCPI

EUROVALYS 4.5% Advenis REIM Bureaux à Munich

Où bénéficier du meilleur conseil SCPI ? SCPI, ce rôle revient à LA CENTRALE DES SCPI, le premier distributeur de SCPI en France, qui offre à ses clients le meilleur conseil SCPI et les guide dans leur investissement immobilier locatif en SCPI de A à Z : étude patrimoniale, choix des meilleures SCPI, meilleur mode d’achat des parts de SCPI, optimisation fiscale.



Dans leurs deux boutiques, situées au cœur de Paris, les consultants de LA CENTRALE DES SCPI ne laissent pas un client livré à lui-même pour améliorer ses revenus à la retraite. A travers ses interventions à différentes étapes du projet et grâce à son expertise dans le domaine de l’investissement immobilier locatif, LA CENTRALE DES SCPI remplace votre notaire de famille, votre banquier et même votre expert-comptable.



Dynamisez votre épargne retraite avec LA CENTRALE DES SCPI (www.centraledesscpi.com) et contrez la baisse du pouvoir d’achat des retraités, constante depuis plusieurs années. Rendez-vous au 15 rue Saint Roch dans le 1er arrondissement à Paris pour aborder votre projet autour d’un café ou composez le 01 44 56 00 23 afin d’être mis en contact avec un consultant spécialisé en investissement en parts de SCPI.



Il n'y a pas plus rassurant dans un achat immobilier que de se faire guider par un expert qui s'y connaît. Dans les SCPI, ce rôle revient à LA CENTRALE DES SCPI, le premier distributeur de SCPI en France, qui offre à ses clients le meilleur conseil SCPI et les guide dans leur investissement immobilier locatif en SCPI de A à Z : étude patrimoniale, choix des meilleures SCPI, meilleur mode d'achat des parts de SCPI, optimisation fiscale.

Dans leurs deux boutiques, situées au cœur de Paris, les consultants de LA CENTRALE DES SCPI ne laissent pas un client livré à lui-même pour améliorer ses revenus à la retraite. A travers ses interventions à différentes étapes du projet et grâce à son expertise dans le domaine de l'investissement immobilier locatif, LA CENTRALE DES SCPI remplace votre notaire de famille, votre banquier et même votre expert-comptable.

Dynamisez votre épargne retraite avec LA CENTRALE DES SCPI (www.centraledesscpi.com) et contrez la baisse du pouvoir d'achat des retraités, constante depuis plusieurs années. Rendez-vous au 15 rue Saint Roch dans le 1er arrondissement à Paris pour aborder votre projet autour d'un café ou composez le 01 44 56 00 23 afin d'être mis en contact avec un consultant spécialisé en investissement en parts de SCPI.

Avec les SCPI de rendement, vous pouvez vous assurer une retraite tranquille et confortable dont vous avez toujours rêvé. Alors qu'attendez-vous pour rejoindre les milliers d'épargnants français satisfaits du placement d'épargne en parts de SCPI de rendement depuis 50 ans ?

Avertissement



L'investissement dans une SCPI n'est pas garanti, tant du point de vue des dividendes perçus que de celui de la préservation du capital. Les SCPI dépendent en effet des fluctuations des marchés immobiliers.



Avant toute décision d'achat de parts de SCPI, faites-vous conseiller par un professionnel afin d'être certain(e) que ce placement correspond à votre profil patrimonial.



Enfin, comme tout investissement immobilier, tenez compte du fait que les SCPI sont des placements de long terme dont la durée de détention minimale ne saurait être inférieure à huit ans.















