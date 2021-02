Article publié le 15/02/2021 à 01:00 | Lu 334 fois Où et comment investir sur des SCPI de santé ?





La conjoncture actuelle rappelle qu’il est fondamental pour tout épargnant de diversifier son patrimoine financier comme immobilier. Plusieurs fonds immobiliers qui investissent sur des thématiques robustes se démarquent et attirent davantage d’investisseurs depuis le début de la pandémie du coronavirus. C’est le cas des SCPI santé qui affichent des performances locatives proches de 5% de rendement.





Ce qu’il faut savoir les SCPI de santé

La crise de la covid-19 a pointé du doigt les besoins en infrastructures de santé dans les pays occidentaux.



Le bilan est clair : un besoin urgent de construction et développement d’hôpitaux, de cliniques et d’EHPAD qui doivent répondre dans les plus brefs délais aux enjeux sanitaires et démographiques de notre société.



Pour autant, n’oublions pas que le premier moteur du développement en immobilier de santé est le fruit du vieillissement de la population et celui de la croissance démographique.



Une prise de conscience des États depuis le début de cette crise a permis de mettre en place des plans d’actions et d’investissements massifs sur le secteur de la santé. Ainsi, dans le cadre du plan « France Relance », annoncé par le Premier ministre Jean Castex fin 2020, 6 milliards d’euros seront consacrés à l’investissement dans le secteur de la santé. Le projet de création de 30 000 nouvelles places en EHPAD à l’horizon 2030 en est le parfait exemple.



Investir sur l’immobilier de santé ne doit pas être considéré comme une opportunité immobilière de court terme mais bien comme un investissement qui va créer de la valeur pour les épargnants sur les prochaines décennies.



Quelles sont les meilleures SCPI de santé ?

Qui dit infrastructure, dit immobilier. Et dans ce domaine, c’est la SCPI qui mène les débats. Avec un rendement qui approche les 5 % net de frais de gestion et nécessitant aucune gestion pour l’épargnant, la SCPI est la solution pour profiter de ce secteur porteur.



Si l’immobilier de santé va poursuivre son développement à grande échelle dans prochaines années, le meilleur moyen d’en profiter est d’être accompagné par un expert reconnu.



La Centrale des SCPI, 1èr comparateur en ligne de SCPI en France (www.centraledesscpi.com) nous commente en quelques lignes les données clés de la SCPI Pierval Santé, créée en 2013, appartenant à la société de gestion



La Française et de la SCPI Primovie du gestionnaire Primonial Reim créée en 2012, toutes deux leaders dans l’immobilier de santé.



- SCPI SCPI Pierval Santé établit sa stratégie d’investissement sur 7 pays (France, Allemagne, Irlande, Royaume-Uni, Portugal, Espagne et Pays-Bas). Une répartition géographique intéressante qui permet à la SCPI de profiter des meilleurs immeubles de santé en Europe (EHPAD, cliniques, laboratoires d’analyses ou encore maisons de consultations médicales).



Tableau comparatif de rendement des 2 meilleures SCPI santé en 2021





SCPI ne doit pas s’arrêter à constater le rendement distribué. Il est très important d’analyser avec un professionnel spécialisé du placement SCPI d’autres données majeures telles que la capitalisation de la SCPI, le nombre de baux et d’immeubles dans le parc immobilier ainsi que le taux d’occupation qui doit, de préférence, être supérieur à 90 %.



Ainsi dit, les 2 SCPI santés précédemment citées sont complémentaires et peuvent très bien faire partie d’un même portefeuille SCPI diversifié.



Où se rendre pour acheter des SCPI santé ?

Si l’immobilier de santé est considéré de tout temps comme une valeur résiliente aux différents cycles économiques, il est important de pouvoir accéder aux meilleures SCPI du secteur.



La Centrale des SCPI qui apparaît comme la référence française du placement SCPI, se démarque par son portefeuille en SCPI le plus complet du marché. Les épargnants peuvent ainsi gratuitement accéder aux conseils avisés du leader de la distribution en parts de SCPI mais aussi se constituer un portefeuille SCPI complémentaire en sélectionnant une SCPI santé.



En 2021, il est impossible d’investir son épargne sur un support performant en faisant uniquement appel aux organismes bancaires. En effet, légèrement supérieur à 1 % en 2020, le rendement moyen de l’assurance-vie en fonds euro ainsi que ceux des livrets d’épargne bancaires couvrent à peine l’inflation.



Autrement dit, laisser dormir son épargne en banque est devenu contre-productif puisque l’on y perd de l’argent. Valoriser son épargne sur une thématique d’avenir avec la SCPI santé reste la meilleure solution en 2021 pour améliorer son train de vie.



« Investir en immobilier de SCPI sans aucun coût supplémentaire est possible grâce à notre structure spécialisée depuis 10 ans dans le placement SCPI. Nous avons développé un outil de souscription en ligne de dernière génération permettant à chaque Français qui nous appelle au 01 44 56 00 23 d’acquérir facilement les meilleures SCPI du marché » conclut Thibault Le Coail, consultant senior au sein de La Centrale des SCPI.



Avertissement

L'investissement dans une SCPI n'est pas garanti, tant du point de vue des dividendes perçus que de celui de la préservation du capital. Les SCPI dépendent en effet des fluctuations des marchés immobiliers.



Avant toute décision d'achat de parts de SCPI, faites-vous conseiller par un professionnel afin d'être certain que ce placement correspond à votre profil patrimonial.



Enfin, comme tout investissement immobilier, tenez compte du fait que les SCPI sont des placements de long terme dont la durée de détention minimale ne saurait être inférieure à huit ans.









