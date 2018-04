Article publié le 17/04/2018 à 12:45 | Lu 56 fois La Luzixine : un concentré de bienfaits dans votre assiette La Luzixine est un extrait concentré de luzerne issue de filière 100% française. Cette poudre très fine de couleur verte est très riche en protéines (elle est aussi sans gluten et sans OGM) et s’inscrit parfaitement bien dans la tendance actuelle qui tend vers une alimentation saine, propre et durable. Présentation.

Depuis quelques années, les consommateurs sont de plus en plus en quête de sens et d’éthique… Une véritable tendance de fond. Lorsqu’ils achètent, ils recherchent des produits et/ou des marques auxquels ils peuvent se fier. Des produits naturellement sains, peu transformés qui les aident à vieillir en bonne santé, mais aussi des produits respectueux de la planète et de ses habitants.



Grâce à sa richesse en protéines, en acides gras essentiels, en vitamines et en minéraux, la Luzixine se présente comme l’un des super-aliments de demain qui peut se saupoudrer –il s’agit d’une poudre fine d’un beau vert- sur une salade, une soupe ou un yaourt pour enrichir naturellement son alimentation quotidienne en précieux nutriments.



Cette poudre est naturellement riche en protéines et en micronutriments tels que le fer, les vitamines A et E ou encore en calcium. On considère que 10 grammes (la portion journalière recommandée) permettent de couvrir 10% des protéines, 96% des vitamines A, 100% des vitamines E, 30% du calcium, 30% du fer et 17% des omégas 3 (en % AJR). Elle est également sans gluten et sans OGM.



Troisième producteur européen derrière l’Espagne et l’Italie, la France produit 800.000 tonnes de luzerne par an, à des fins d’alimentation animale. Cette culture, avec son système racinaire, prévient l’érosion des sols et fixe l’azote, limitant ainsi l’utilisation d’intrants et les fuites de nitrates dans les sols et les aquifères. C’est donc une culture éco-compatible.