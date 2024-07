28 juillet 2024 : Journée mondiale des grands-parents À l'occasion de la IVe Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées, fixée par le Pape chaque quatrième dimanche de juillet, le thématique de cette année aura pour thème « Dans la vieillesse, ne m'abandonne pas ».



Pour rappel, le pape François a souhaité instituer une Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées ; une journée qui se tient chaque année le quatrième dimanche de juillet (cette année le 28 juillet), au plus près de la fête de saint Joachim et sainte Anne, les « grands-parents » de Jésus.



A l’approche de la mémoire liturgique des saints Joachim et Anne, il s’agit donc d’accorder « l'indulgence plénière aux conditions habituelles aux grands-parents, aux personnes âgées et à tous les fidèles qui, animés d'un véritable esprit de pénitence et de charité, le 28 juillet 2024 ».



En valorisant les grands-parents et les personnes âgées et leur contribution à la vie de l’Église, la célébration de cette Journée entend favoriser l’engagement de chaque communauté dans la construction de liens entre les générations et dans la lutte contre la solitude.



A l'occasion de cette journée (aux racines chrétiennes mais qui s’adresse à tous), rappelons qu’il est fondamental de maintenir des liens forts entre les générations, notamment avec les plus anciens, plus particulièrement durant la période estivale où ils se retrouvent plus souvent seuls que les autres.



Instituée durant l'été 2021, cette journée est l'un des fruits de « l'Année Famille Amoris Laetitia » lancée par le Pape en 2021-2022, à l’occasion du 5e anniversaire de la publication de l’exhortation apostolique éponyme. Publié le 25/07/2024 à 01:00 | Lu 188 fois



La rédaction vous conseille < > Que veut dire mon nom de famille : comprendre la signification de votre patronyme ! Domitys renouvelle son initiative "Générations Part'Âges"