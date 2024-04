Catakit : le sac d'urgence climatique que chaque foyer devrait posséder (Croix Rouge) Face à l'intensification des catastrophes naturelles liées au changement climatique, la Croix Rouge recommande désormais que chaque foyer se dote d'un "Catakit" – un sac d'urgence spécialement conçu pour faire face aux situations extrêmes. Cette initiative, à la fois préventive et pragmatique, vise à renforcer la résilience des populations face aux aléas climatiques de plus en plus fréquents et violents. Ambiance...

Le concept du Catakit est simple: un sac contenant les essentiels pour survivre durant les premières 72 heures suivant une catastrophe .



La composition de ce kit d'urgence est méticuleuse : elle inclut des articles de première nécessité tels que de l'eau potable, des aliments non périssables, une trousse de premiers soins, une lampe de poche dynamo, une radio à manivelle (pour rester informé même en cas de coupure d'électricité), des couvertures thermiques ainsi que divers outils multifonctions.



L'organisation humanitaire insiste sur le fait que le Catakit ne doit pas être perçu comme un luxe mais comme un élément fondamental de la sécurité domestique. « Il ne s'agit pas de semer la panique », précise un porte-parole de la Croix Rouge, « mais d'inciter les citoyens à adopter une démarche proactive face aux risques climatiques imminents ».



Ce sac Catakit devrait être personnalisé selon les besoins spécifiques de chaque famille . Par exemple: des médicaments sur ordonnance pour ceux qui suivent des traitements au long cours ; des jeux ou des livres pour occuper les enfants; ou encore des copies de documents importants (identité, propriété...).



La Croix Rouge souligne également l'importance d'un emplacement stratégique pour le sac d'urgence : il doit être facilement accessible en cas d'évacuation rapide .



Enfin et cela semble assez évident : il convient de vérifier et de mettre à jour régulièrement son contenu pour s'assurer qu'il reste adapté et fonctionnel .



Le Catakit s'imposera t-il comme un dispositif essentiel dans la stratégie d'anticipation et de préparation aux urgences climatiques ? Difficile de le prévoir, mais tout laisse présager que de nombreuses entreprises se feront une joie d'en proposer à leurs clients pour la prochaine rentrée scolaire... À noter toutefois : l a marque Catakit a été déposée à l'INPI depuis 2007... par la Croix Rouge ! Dans l'humanitaire, on est jamais trop prudent...

