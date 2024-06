OdySight : une application qui suit l'évolution de la vision des patients atteints de maladies rétiniennes Tilak Healthcare, société spécialisée dans le domaine de la santé digitale pour le suivi des maladies ophtalmiques chroniques, annonce des résultats positifs pour son application mobile OdySight comme outil de mesure de l'acuité visuelle à domicile par les patients en autonomie. Explications.





Ce dernier est disponible sur smartphone ou tablette et permet aux patients autonomes atteints de



Rappelons qu'une application est un petit programme généralement dédié à une tâche et/ou une thématique principale qui se télécharge (payant ou gratuit) et qui s'utilise sur votre téléphone mobile ou votre tablette.



Comme le souligne le Dr Jean-François Girmens, ophtalmologue à l’Hôpital des 15-20 à Paris et directeur médical et co-fondateur de Tilak Healthcare : « à l'heure où le vieillissement de la population entraîne une hausse des maculopathies chroniques comme la DMLA, de nouveaux traitements par anti-VEGF permettent d'améliorer fortement la qualité de vie en espaçant les injections jusqu’à 4 mois ».



Et ce spécialiste de poursuivre : « pour favoriser l’adoption rapide de ces nouveaux médicaments, il est indispensable de disposer d'un outil de surveillance entre les consultations, que les patients puissent utiliser facilement et sans assistance ».



D’où l’importance, bien évidemment, de ce type d’outil qui communique les résultats automatiquement au médecin en plus de notifications lorsqu’une baisse de la vision est détectée, facilitant ainsi, un suivi personnalisé entre les rendez-vous et une prise en charge médicale en urgence si nécessaire.



L’étude TIL-002 a démontré sa fiabilité pour suivre l'acuité visuelle à domicile, en toute autonomie . En outre, compte tenu de la variabilité des mesures de l'acuité visuelle, la multitude de tests effectués régulièrement à domicile, pourrait s'avérer plus pertinente qu’une mesure ponctuelle effectuée lors de consultations espacées dans le temps. De quoi s’agit-il exactement ? D’un dispositif médical marqué « CE » délivré uniquement sur prescription médicale.Ce dernier est disponible sur smartphone ou tablette et permet aux patients autonomes atteints de maculopathies chroniques d'effectuer eux-mêmes, des examens pour le suivi régulier de leur acuité visuelle.Rappelons qu'une application est un petit programme généralement dédié à une tâche et/ou une thématique principale qui se télécharge (payant ou gratuit) et qui s'utilise sur votre téléphone mobile ou votre tablette.Comme le souligne le Dr Jean-François Girmens, ophtalmologue à l’Hôpital des 15-20 à Paris et directeur médical et co-fondateur de Tilak Healthcare : « à l'heure où le vieillissement de la population entraîne une hausse des maculopathies chroniques comme la DMLA, de nouveaux traitements par anti-VEGF permettent d'améliorer fortement la qualité de vie en espaçant les injections jusqu’à 4 mois ».Et ce spécialiste de poursuivre : « pour favoriser l’adoption rapide de ces nouveaux médicaments, il est indispensable de disposer d'un outil de surveillance entre les consultations, que les patients puissent utiliser facilement et sans assistance ».D’où l’importance, bien évidemment, de ce type d’outil qui communique les résultats automatiquement au médecin en plus de notifications lorsqu’une baisse de la vision est détectée, facilitant ainsi, un suivi personnalisé entre les rendez-vous et une prise en charge médicale en urgence si nécessaire.. En outre, compte tenu de la variabilité des mesures de l'acuité visuelle, la multitude de tests effectués régulièrement à domicile, pourrait s'avérer plus pertinente qu’une mesure ponctuelle effectuée lors de consultations espacées dans le temps.

Publié le 13/06/2024 à 01:00 | Lu 100 fois







Dans la même rubrique < > Alerte sur "l'explosion" des cas de coqueluche en France Il est enfin possible de vieillir debout du Dr Alain Lafeuillade (livre)