Gonarthrose : symptômes, diagnostic et traitements La gonarthrose - ou arthrose du genou, handicape de nombreux seniors au quotidien. Quels sont les symptômes de cette pathologie ? Quels sont les facteurs aggravants ? Comment s’effectue le diagnostic ? Quels sont les traitements ? Voici donc quelques éléments de réponses.

La gonarthrose handicape le quotidien



L’arthrose est la cause la plus fréquente de douleur articulaire et de handicap dans la population générale. Et le genou est la principale articulation touchée par cette pathologie. Environ 40% des personnes de plus de 65 ans souffrent d’arthrose.



Cette pathologie chronique altère la qualité de vie : on marche de moins en moins loin, on reste debout de moins en moins longtemps. 20 à 50 % des patients arthrosiques signalent une gêne au plan professionnel et une réduction des activités de loisirs touchant le sport, le jardinage, le bricolage.





Principaux symptômes

ressentir des douleurs la nuit au repos qui perturbent le sommeil et qui conduisent à la prescription d’antalgiques et/ou de somnifères.

connaître des difficultés à se lever le matin qui nécessitent du temps pour dérouiller les articulations.

éprouver de la gêne à se déplacer sur des terrains légèrement accidentés (rues pavées).

ressentir des douleurs en station debout prolongée

en station assise, avoir des difficultés à se relever.

avoir du mal à s’accroupir, à enfiler ses chaussettes ou ses collants, à lacer ses chaussures, à ramasser un objet par terre.

connaître des douleurs en montant et en descendant les escaliers.

Les facteurs aggravants

La sédentarité est le premier facteur qui entretient et aggrave l’arthrose du genou. L’articulation est une mécanique composée de cartilage qui n’est pas vascularisé. Seul le mouvement est susceptible d’entretenir la vitalité du cartilage. Cela va bien sûr à l’encontre des idées reçues ou de l’attitude générale du malade qui est enclin à réduire ses mouvements pour ne pas déclencher les douleurs. Or les activités physiques de détente sont bénéfiques pour les muscles et préviennent l’évolution péjorative de l’arthrose.

L’excès de poids est une des causes de l’arthrose. Le surpoids augmente les contraintes mécaniques. En outre, il provoque un état inflammatoire chronique qui détériore le cartilage.

Diagnostic



Le médecin suspecte une gonarthrose à la description des symptômes et à travers l’examen clinique. Douleur, gonflement articulaire, limitation de la flexion. Le diagnostic est confirmé par la radiographie. Celle-ci précise aussi la gravité de l’arthrose en mesurant le pincement articulaire ou l’écart entre les deux extrémités osseuses. Douleurs et handicap ne sont pas proportionnels à l’aspect radiographique. Quand le doute diagnostique subsiste à la lecture de la radiographie, une IRM ou un examen d’arthro-scanner peuvent être demandés.





Traitements



Actuellement, le traitement de l’arthrose consiste à associer des traitements pharmacologiques et non pharmacologiques pour réduire la douleur et le handicap du patient et tenter de freiner la progression des lésions structurales. (Y. Henrotin et al. / Revue du Rhumatisme 76 (2009) 279–288). Des infiltrations de corticoïdes dans l'articulation peuvent notamment agir sur la douleur lorsqu'elle devient trop insupportable.



Publié le 19/05/2024









