Brides-les-Bains : une mini-cure "Découverte Thermale" sans prescription médicale Vous en avez déjà entendu parler, vous y avez déjà songé ? Alors pourquoi ne pas vous lancer en 2024 ? Le thermalisme vous permet de réduire les douleurs liées à l’âge tout en soulageant une pathologie chronique de façon douce et naturelle. Oui mais voilà, il faut une prescription. Aujourd’hui, pour les néophytes, les Thermes de Brides-les-Bains proposent une mini-cure découverte de cinq jours sans prescription médicale !



D’une manière générale, une cure thermale est une démarche médicale qui doit être prescrite par un médecin (traitant ou spécialiste).



Cette prescription peut se faire lors d’une consultation classique chez son médecin. Si vous souffrez d’une pathologie prise en charge dans le cadre d’une cure thermale, un docteur ne peut pas vous refuser la prescription d’une cure thermale conventionnée, sauf contre-indication médicale.



Mais pour ceux qui ne sont toujours pas convaincus, les Thermes de Brides-les-Bains proposent une mini-cure thermale « découverte » de cinq jours sans prescription médicale ! Sans visite chez un médecin donc, mais en revanche à votre charge (non prise en charge par l’assurance maladie).



Dans la pratique, cette mini-cure de 5 jours vise à booster votre capital santé grâce à l’eau thermale et retrouver de l’énergie nécessaire , pour affronter l'automne en pleine forme.



Elle a été pensée comme une solution pour ceux qui souhaitent bénéficier des bienfaits des eaux de la station et des soins associés, mais qui ne sont pas en mesure de consacrer 3 semaines à une cure thermale.



C’est par ailleurs une formule idéale, par sa durée et la richesse de ses soins, pour découvrir le thermalisme. Pendant ces cinq jours, les curistes bénéficient de nombreux soins, parmi l’offre existante au sein de l’espace thermal conventionné : douches au jet, aérobains, douches pénétrantes, cataplasmes ou piscine des Trombes !



La formule inclut un accès découverte à la piscine thermale des Grands Bains de Salins (navette

Brides / Salins / Brides incluse). Compter 355 euros. Dates début : tous les lundis entre 15/07 et 28/08 et 30/09 au 28/10. Publié le 23/07/2024 à 01:00 | Lu 70 fois



