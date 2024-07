Une fusillade dans un Ehpad en Croatie fait 5 morts ! C'est une tragédie inimaginable. Une fusillade a éclaté dans un établissement hébergeant des personnes âgées en Croatie, laissant derrière elle un bilan effroyable : cinq morts ! Au coeur de la nuit, tandis que les résidents de l'Ehpad étaient plongés dans un sommeil paisible, une série de détonations a brutalement rompu le silence.







Selon de premiers éléments de l'enquête diffusés par les médias locaux, le drame aurait eu lieu dans une maison de retraite de



La communauté locale est sous le choc, comme on peut s'en douter ; cette fusillade vient ébranler la quiétude habituelle des maisons de retraite, havres de paix où nos aînés sont censés couler des jours sereins et protégés. Le personnel soignant et les autres résidents, épargnés par la violence aveugle du tireur mais profondément traumatisés, sont actuellement pris en charge par des cellules psychologiques d'urgence.



Alors que l'enquête se poursuit pour élucider les circonstances exactes de ce drame, le premier ministre Andrej Plenkovic a pris la parole pour présenter ses condoléances aux familles des victimes et pour assurer le personnel et les résidents survivants de la solidarité de l'État et de la nation croate toute entière. Selon les premiers éléments de l'enquête, le drame s'est joué aux premières heures, quand un homme armé - dont l'identité n'a pas encore été révélée mais qui serait un ancien gendarme âgé d'une cinquantaine d'année - a fait irruption dans la maison de retraite. Avec une froide détermination, il aurait ouvert le feu sur des résidents et sur le personnel de l'Ehpad, dont sa propre mère qui est décédée des suites de ses blessures. Les raisons qui ont poussé cet individu à commettre cet acte atroce demeurent pour l'instant enveloppées de mystère. Publié le 22/07/2024 à 16:02 | Lu 225 fois



