C'est l'été ; c'est le temps des baignades... et des noyades ! C'est l’été : en cette période de vacances et de baignades, il convient de rappeler quelques règles de base pour que votre séjour au bord de mer ou de rivière se passe le mieux possible. Car, s’il faut redoubler de vigilance avec les enfants -c’est une évidence-, soulignons tout de même qu’un tiers des noyades concernent les seniors de 65 ans et plus…



A tous les âges, la baignade comporte des risques, adoptez donc les bons réflexes de prévention. La plupart des accidents impliquant des enfants est due à un manque de surveillance, à un défaut du dispositif de sécurité ou encore à une chute.



Pour les adultes, et surtout pour les seniors, ils se produisent principalement suite à un malaise, à une imprudence ou tout simplement au fait de ne pas bien savoir nager. La prévention reste donc le premier moyen de protection contre les noyades accidentelles ; des gestes simples peuvent permettre de les éviter.



Rappelons une fois encore que si la mer est source de bienfaits (cf. la thalassothérapie), elle est également « meurtrière » si l’on ne fait pas attention : le dernier rapport public faisait état de plus de 600 noyades mortelles en France et parmi elles, plus du tiers concernait les plus de 65 ans.



En France, les deux départements les plus touchés par la noyade sont les Bouches-du-Rhône et le Var.



Conseils de sécurité pour la baignade cet été

- Choisir les zones de baignade surveillées, où l’intervention des équipes de secours est plus rapide.

- Evitez de nager seul et toujours penser à se mouiller la nuque avant d’entrer dans l’eau progressivement.

- Surveiller vos enfants en permanence, rester toujours avec eux quand ils jouent au bord de l’eau ou lorsqu’ils sont dans l’eau.

- Rester dans l’eau trop longtemps peut entrainer une… déshydratation.

- Tenir compte de sa forme physique : ne pas se baigner si l’on ressent un trouble physique (fatigue, problèmes de santé, frissons) et ne pas surestimer son niveau de natation, il est toujours plus difficile de nager en milieu naturel qu’en piscine.



Un baigneur attentif est un baigneur en sécurité : prévenir un proche avant de se baigner, respecter les consignes de sécurité signalées par les drapeaux de baignade, ne pas s’exposer longtemps au soleil et rentrer dans l’eau progressivement, ne pas boire d’alcool avant la baignade, se former aux gestes de premiers secours…



Il est important de rappeler que l’apprentissage de la nage peut se faire à tout âge. La nage est en effet une activité qui suppose un apprentissage, l’acquisition et la maîtrise de certaines techniques. De plus, il faut distinguer le fait de savoir nager en piscine (dans un milieu artificiel maitrisé ne comportant ni vagues ni courants) et celui de savoir nager en milieu naturel (mer, lac, fleuve, etc.).

​Pavillon bleu : • Entre le 1er juin et le 3 juillet 2024, 221 noyades ont été recensées en France dont 69 décès (soit une proportion de noyades suivies de décès de 31%). Ces chiffres sont en baisse de 29% en comparaison de ceux de 2023. Cette différence s’explique principalement par des conditions climatiques très différentes entre les mois de juin 2023 et 2024.



• En 2024, 59% des noyades ont concerné des adultes, 25% les moins de 6 ans et 16% les 6-17 ans. La proportion de noyades suivies de décès est plus importante chez les adultes (46% vs 7% chez les moins de 6 ans, 9 noyades suivies de décès sur 10 concernant des adultes).



Les décès par noyade en cours d’eau/plan d’eau ont concerné tous les âges alors que les décès par noyade ont davantage eu lieu en piscine privée pour les mineurs (la moitié des décès de cette tranche d’âge) et en mer pour les adultes (plus du tiers des décès chez les adultes).



• Le nombre de noyades et de décès reste élevé sur cette période. Les noyades concernent tous les âges et tous les lieux. Ces résultats soulignent la nécessité de poursuivre la prévention sur le risque de noyades à tous les âges.

Les Pavillons Bleus Pour cet été 2024, ce ne sont pas moins de 398 plages, 106 ports de plaisance et un bateau (véridique !) qui arboreront fièrement le Pavillon Bleu.



Publié le 15/07/2024 à 01:00 | Lu 15564 fois



