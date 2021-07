Article publié le 19/07/2021 à 08:24 | Lu 246 fois Domitys renouvelle son initiative "Générations Part'Âges"





Suite au succès de l’édition 2020-2021 remplie de belles rencontres et d’instants conviviaux passés entre les étudiants et leurs aînés, le groupe Domitys, spécialisé dans les résidences services seniors a décidé de renouveler son opération Générations Part’Âges pour la 4ème année consécutive.

On connait depuis plus d’une quinzaine d’années, la cohabitation intergénérationnelle entre étudiants et personnes âgées. Mais il existe d’autres concepts, et parmi eux, Générations Part’Âges.



Ainsi, l’an passé, le groupe a permis à 15 étudiants d’accéder gratuitement à un logement dans une sélection de résidences. Cette démarche, qui vise non seulement à venir en aide aux étudiants confrontés à des problématiques financières et géographiques et qui peinent à se loger lors de leur cursus, place également la dimension intergénérationnelle au cœur des échanges.



En formation dans le domaine médical, social ou encore du tourisme, les étudiants ont été nombreux à postuler lors de l’édition 2020-2021 avec en tout, plus de 200 candidatures qui ont été recueillies dans les résidences prenant part au dispositif.



Le principe ? En échange de temps passé aux côtés des résidents, les étudiants sont logés gratuitement pendant leur année scolaire. Cet échange gagnant-gagnant permet aux premiers de trouver une oreille attentive, quand les seconds côtoient une génération riche en expérience.



« Je garde un excellent souvenir de ces 7 mois passés à la résidence de Perros-Guirec. Ce projet m'aura permis d'apprendre énormément, notamment sur la relation avec les seniors. Des balades sur la côte de granit rose en passant par des soirées ou des aides à domicile, cette expérience m’a permis de développer mes compétences en tant qu'animateur, mais j’ai également eu l'opportunité de découvrir d'autres métiers, apprenant ainsi beaucoup sur la vie en entreprise » indique Gabin Ollivier, étudiant dans la résidence Les Mégalithes Roses de Perros-Guirec (22).



« Ayant pu prendre part aux activités quotidiennes de la résidence, comme les marches au bord de la Loire, les ateliers créatifs, les soirées à thème ou les quizz, cette expérience fut pour moi synonyme de très bons moments de convivialité et je la recommande les yeux fermés. Étant actuellement en dernière année d’école de soins infirmiers, cette année passée aux côtés des seniors m’a confortée dans le choix de ce métier où les relations humaines, le partage et la communication sont des valeurs essentielles, que j’ai également pu retrouver et vivre au quotidien au sein d’une résidence » ajoute de son côté Léa Tahiri, étudiante dans la résidence Le Belvédère de Nevers (58).



Depuis le début de l’initiative, ce sont plus de 30 étudiants qui ont pu bénéficier d’un logement gratuit dans une résidence du groupe. En 2021, l’enseigne va permettre à 33 étudiants d’être logés gracieusement dans des résidences situées pour la majorité d’entre elles dans des villes universitaires : Abbeville, Ajaccio, Arras, Briançon, Calais, Cergy, Corbeil-Essonnes, Dunkerque, Marcq-en-Barœul, Saint-Aubin-lès-Elbeuf, Saint-Quentin, Melun, Parthenay, Versailles et Vitry-le-François.



Certains étudiants seront accueillis dans des résidences récemment ouvertes comme à Agde, Beauvais, Draguignan, Lesquin, Marseille, Montélimar, Rueil-Malmaison, mais également dans des résidences qui seront inaugurées dans le courant de l’année : Angers, Beaune, Brest, Carpentras, Écouflant, Hazebrouck, Joué-lès-Tours, Morlaix, Mulhouse, Vannes et Villenave d’Ornon.









