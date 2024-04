Alzheimer : la campagne #Bougetoncerveau s'achèvera le 3 juin à Paris Pour sensibiliser le grand public aux bienfaits de l'activité physique sur notre cerveau, la Fondation Vaincre Alzheimer vient de lancer sa 4ème édition du défi sportif #BougeTonCerveau. L'activité physique régulière présente en effet un risque réduit d'environ 35% d'être atteint de maladies neurocognitives. Forte de son succès, l'objectif de cette campagne n'est plus de réaliser tous ensemble 384.400 km (soit la distance de la Terre à la Lune) cumulés en courant, en marchant, en pédalant ou en nageant.

Voilà : 384.400 km en deux mois -jusqu'au 2 juin prochain. C’est le défi audacieux qu’a lancé le 2 avril dernier, la Fondation Vaincre Alzheimer à l’ensemble des Français !



« En marchant, en courant ou en pédalant, l’essentiel est de bouger ! Votre cerveau vous remerciera » affirme pour l’occasion le Dr Maï Panchal, directrice générale et scientifique de la Fondation Vaincre Alzheimer.



Cette année encore, le défi #BougeTonCerveau s’annonce « collaboratif » (le terme est à la mode) ! En s’alliant à l’application sportive Run Motion Coach (téléchargement gratuit), la fondation propose à l’ensemble de nos compatriotes de participer à un même objectif.



En lançant ce défi, ce organisme souhaite rappeler l’importance de pratiquer une activité physique régulière, d'intensité modérée à soutenue, pour conserver un cerveau sain plus longtemps. En effet, on le sait peu, mais il convient de rappeler que l’activité physique est un moyen de réduire les risques de déclin cognitif…



De fait, de nombreuses études le montrent : une activité physique régulière réduit le risque de développer des troubles cognitifs de 30 à 45%. De la même manière, les personnes malades pratiquant une activité physique régulière montrent une amélioration de leur qualité de vie quotidienne pouvant aller jusqu'à une atténuation du déclin cognitif.



Il est donc capital d'informer le public des bienfaits de l'activité physique sur le cerveau !



Cette campagne 2024 d'une durée de 2 mois se clôturera par une course solidaire pour adultes et pour enfants, le dimanche 2 juin 2024 au Bois de Boulogne à Paris.



Depuis 2005, la Fondation Vaincre Alzheimer finance la recherche d’excellence française, elle a donc souhaité que ce défi soit également l'occasion de collecter des fonds pour permettre le développement de nouveaux projets de recherche sur la maladie d’Alzheimer et les maladies neurocognitives.

Publié le 11/04/2024 à 01:00 | Lu 4225 fois









