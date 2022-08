Article publié le 05/08/2022 à 05:01 | Lu 953 fois Family Sphère, spécialiste de garde d'enfants à domicile recherche des nounous seniors





Alors que la rentrée se profile, déjà, les équipes de Family Sphere préparent le mois de septembre. A cette occasion, ce spécialiste de la garde d’enfants à domicile recrute massivement à l’approche de la rentrée scolaire pour répondre aux besoins de garde des parents. Et parmi les profils recherchés, des seniors à la recherche d'un complément de retraite.

La société Family Sphere, créée en 2006, participe à l’emploi des seniors avec le concept de mamies-nounous. Les mamies nounous sont de jeunes retraitées dynamiques qui souhaitent se sentir utiles, transmettre leur savoir-faire et avoir un complément de revenu (cumul emploi-retraite).



Sorties d’école, mercredis ou vacances scolaires n’ont aucun secret pour elles qui ont déjà connu cela avec leurs propres enfants et savent comment réagir à toutes les situations. Dans un domaine comme la garde d’enfants, les mamies-nounous sont particulièrement appréciées : non seulement elles possèdent de l’expérience, mais ont souvent elles-mêmes été mères de famille.



Faire appel à ces femmes, c’est aussi créer une sorte de lien quasi-familial avec une « nouvelle » grand-mère. Naturellement, il ne s’agit pas de remplacer les véritables grands-parents, mais elle peut pallier leur éloignement ou leur manque de disponibilité (les papis et mamies modernes aiment également conserver une part de liberté).



Par ailleurs, ces mamies-nounous sont généralement plus disponibles que des étudiants en soirée si les parents veulent sortir le week-end.



Enfin, pour ces mamies-nounous, il s’agit d’un véritable complément de revenu. A temps plein ou en périscolaire, cette activité permet de dégager un complément de retraite toujours bien venu en ces temps difficile, notamment pour le pouvoir d’achat.



Spécialiste de la garde d’enfants à domicile depuis 2006, Family Sphere a développé son propre projet pédagogique, en collaboration avec des experts, basé sur trois piliers : la créativité, l’autonomie et le développement durable. Les intervenants font plus que garder des enfants, ils les accompagnent dans leur développement.



« Devenir nounou chez Family Sphere, c’est adhérer à une démarche pédagogique dont l’objectif est d’offrir une solution adaptée au besoin de sécurité de l’enfant, à son besoin d’interagir avec le monde pour se développer et à le guider jusqu’à l’autonomie. C’est établir une relation de confiance avec les familles basée sur l’écoute et l’échange pour une parentalité reconnue et sereine » indique Mina Zanat, directrice générale du groupe.



