Voici les 3 catégories d'aliments qui ralentissent le vieillissement du cerveau Dans la quête d'une fontaine de jouvence cérébrale, l'alimentation s'impose comme un facteur clé. Une étude récente, publiée dans la revue scientifique Npj Aging, met ainsi en lumière trois nutriments essentiels pour freiner le vieillissement du cerveau.

L'équipe de chercheurs dirigée par Aron Barbey a scruté avec minutie les habitudes alimentaires de cent individus, tous âgés de 65 à 75 ans et jouissant d'une santé cognitive intacte. Ses travaux ont révélé que les acides gras, les antioxydants et les caroténoïdes forment une combinaison gagnante pour préserver nos facultés mentales . Mais comment agissent-ils concrètement sur le cerveau ?



Les acides gras, notamment ceux présents dans les poissons gras comme le saumon ou les noix, jouent un rôle prépondérant dans la constitution des membranes cellulaires neuronales. Les antioxydants, quant à eux, débusquent et neutralisent les radicaux libres responsables du vieillissement cellulaire. Enfin, les caroténoïdes - pigments naturels trouvés dans certains légumes et fruits - contribuent à protéger nos cellules contre l'oxydation.



L'étude a consisté en une évaluation minutieuse des participants incluant des questionnaires détaillés sur leur mode de vie et des prélèvements sanguins pour mesurer leurs biomarqueurs nutritionnels. Les résultats ont été sans équivoque : ceux qui affichaient un profil nutritionnel riche en ces trois nutriments montraient des performances cognitives supérieures .



Ainsi, l'alimentation se dessine comme un pilier incontournable dans la prévention du déclin cognitif lié à l'âge. Intégrer régulièrement des sources d'acides gras oméga-3, d'antioxydants variés et de caroténoïdes dans notre assiette pourrait donc être une stratégie judicieuse pour garder un cerveau alerte et vif.



Ce que nous mettons dans notre assiette façonne non seulement notre silhouette mais aussi notre santé cérébrale. Alors que l'avancée en âge invite parfois à une certaine résignation face aux troubles cognitifs, ces découvertes scientifiques nous rappellent que nous avons entre nos mains - et au bout de nos fourchettes - des moyens concrets pour contrer le temps qui passe.



Ces trois alliés de notre alimentation sont autant d'invitations à repenser nos habitudes culinaires pour favoriser un vieillissement harmonieux du cerveau. Car si le temps est inéluctablement rythmé par son tic-tac implacable, notre capacité à maintenir un esprit vif et lucide pourrait bien résider dans la simplicité d'une alimentation équilibrée et réfléchie.





