Au bout du fil : des activités téléphonique hebdomadaires pour lutter contre l'isolement des ainés L’association Au Bout du Fil, pionnier dans le maintien du lien social par téléphone depuis 2007, enrichit son offre avec Le lien Social Collectif, un programme qui offre une gamme complète d’activités centrées sur le bien-vieillir à travers des appels de groupe hebdomadaires durant lesquels les seniors explorent des thématiques telles que l’entraînement de la mémoire, la gymnastique douce, la sophro-relaxation et bien d’autres sujets pour un vieillissement actif et sain.







Ce nouveau programme a été conçu spécialement pour les ainés ; il s’agit d’un service téléphonique qui leur permet de participer à une animation en groupe et au téléphone, ce, chaque semaine.



Dans la pratique, chaque séance est dirigée par un animateur et couvre une variété de sujets essentiels pour bien vieillir : entraînement de la mémoire ; gymnastique douce ; sophro-relaxation ; sommeil ; alimentation ; bien-être ; aménagement de l’habitat ; découverte d’Internet ou encore, auto-massages.



Ces thématiques sont déclinées en une soixantaine de séances distinctes, chacune accueillant environ une douzaine de participants pour un moment de partage et d’échange.



Une séance dure une heure. La grande majorité des participants n’étant pas équipés, ils sont tout d‘abord contactés par téléphone pour s’inscrire aux séances de leur choix. Ensuite, à l’heure de la séance, ils n’ont qu’à décrocher leur téléphone pour être immédiatement connectés à l’animation et accueillis au sein du groupe.



Ceux qui préfèrent la visioconférence peuvent facilement rejoindre visuellement la session.



Ce programme, entièrement gratuit grâce au financement de partenaires tels que les caisses de retraite, est un pilier dans la lutte contre l’isolement des personnes âgées.



l offre non seulement une solution accessible à ceux qui sont confinés chez eux, mais il joue également un rôle crucial dans l’amélioration de leur qualité de vie, prouvant une fois de plus que la technologie et l’innovation peuvent apporter des changements significatifs dans la vie des seniors.



Depuis plus de quinze ans,



