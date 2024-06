L'avocat, riche en bonnes graisses : un allié pour le coeur Une récente enquête commandée par l'Organisation mondiale de l'avocat (la WAO, qui vise à promouvoir ce fruit) et menée dans cinq pays européens (France, Royaume-Uni, Allemagne, Italie et Espagne) semble montrer que 15% des Français pensent que les avocats sont riches en graisses, 5% d'entre eux estimant même qu’ils contiennent plus de graisses nocives que les saucisses...



Les bienfaits des graisses mono-insaturées

À une époque où les « fake news » sur l'alimentation viennent parfois influencer nos choix (« merci » les réseaux sociaux), des études récentes et des experts en nutrition rappellent que les avocats contiennent principalement des graisses mono-insaturées (5g pour un tiers d’avocat de 50g), bénéfiques pour la santé cardiaque.



De fait, une étude du Journal of the American Heart Association a montré que ces graisses peuvent aider à réduire le cholestérol LDL (le « mauvais ») dans le sang, diminuant ainsi le risque de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux, toutes deux liées à un niveau de “mauvais” cholestérol trop élevé et souvent, à l'obésité.



Aussi, consommés avec modération, ces fruits verts apportent de nombreux bénéfices nutritionnels et aident à gérer son poids. Une étude auprès de 105 adultes en surpoids ou obèses a montré que manger un avocat par jour pendant 12 semaines peut redistribuer positivement la graisse abdominale chez les femmes.



La fausse réputation de l’avocat

D’une manière générale, les avocats sont souvent mal vus à cause de leur teneur en graisses. Bien qu'ils soient effectivement riches, il est important de savoir qu'ils contiennent peu de graisses saturées (1g pour un tiers d’avocat de 50g), souvent considérées comme "mauvaises" car elles peuvent augmenter le cholestérol LDL.



L'enquête de la WAO a également révélé que 12% des Français pensent que les avocats peuvent faire prendre du poids, 10% des Européens pensent la même chose.



Or, il est important de distinguer le comptage des calories et la qualité de ces dernières, ainsi que les nutriments et vitamines qu'elles contiennent. Les avocats ne causent pas directement une prise de poids, ils contiennent juste un peu plus de calories que d'autres fruits.



Par exemple, un demi-avocat contient environ 114 calories, contre 95 pour une pomme.



L’avocat, un allié survitaminé

On le sait peu, mais les avocats sont une source précieuse de vitamines C, K et B, de minéraux, de fibres, de potassium (40% de plus que les bananes !) et d'antioxydants, ce qui en fait une excellente composante d’une alimentation équilibrée.



L'énergie fournie par les avocats est durable et bénéfique, contrairement aux calories vides des collations sucrées et des aliments transformés.



« Les avocats sont un aliment incroyablement nutritif qui devrait être adopté, et non évité » déclare Kerry Torrens, experte en nutrition agréée.



« Les avocats sont un aliment incroyablement nutritif qui devrait être adopté, et non évité » déclare Kerry Torrens, experte en nutrition agréée.

Et de poursuivre : « les graisses mono-insaturées contenues dans les avocats sont excellentes pour la santé cardiaque, soutiennent nos niveaux d'énergie et aident à gérer l'appétit et à freiner les écarts, ce qui peut contribuer à une meilleure gestion du poids. Il est temps de changer notre perception sur les avocats. Ils ne sont pas l'ennemi de la gestion du poids, mais un allié précieux dans une alimentation saine ».

Publié le 25/06/2024 à 01:00 | Lu 87 fois



