Mieux traverser la ménopause avec l'avocat L'Organisation mondiale de l'avocat (qui vise à promouvoir ce fruit vert) présente cinq bénéfices de ce superaliment à faible teneur en sucre qui s’annonce « idéal pour les femmes ménopausées ». Voici donc cinq conseils pour aider les femmes à ce stade stratégique de leur vie.

Pour de nombreuses femmes, la ménopause est une phase de la vie qui s'accompagne d'énormes changements physiques et émotionnels. La plupart d’entre elles sont confrontées à des symptômes tels que des bouffées de chaleur, des sauts d'humeur ou encore des troubles du sommeil.



Il arrive aussi que les kilos s'accumulent rapidement, ce qui engendre une grande frustration (d’autant qu’ils sont particulièrement difficiles à perdre).



La graisse abdominale, en particulier, peut non seulement affecter l'estime de soi, mais aussi entraîner des conséquences néfastes pour la santé. Il est donc particulièrement important d'adopter une alimentation saine et riche en nutriments, tout en limitant la consommation de sucre.



Dans ce contexte, cette organisation qui a pour but de promouvoir ce fruit, recommande la consommation de ce superaliment vert qui offre de précieux bienfaits en adéquation avec cette phase critique de la vie des femmes.



Et surtout, contrairement à d'autres fruits, les avocats ne sont pas des pièges à sucre !



Les bouleversements hormonaux sont susceptibles d'avoir un impact sur le métabolisme tandis que le taux d'insuline est en constante évolution. Il y a notamment une modification partielle de la répartition des graisses dans le corps, ce qui entraîne une augmentation de la graisse abdominale.



Et ce phénomène peut, dans certains cas, entraîner le développement d'un diabète de type 2. Voici donc cinq conseils pour aider les femmes durant cette phase de leur vie.



De fait, ils ne contiennent presque pas de sucre, mais en plus, leur composition riche en nutriments, vitamines, minéraux, fibres et graisses saines, en fait un compagnon particulièrement précieux dans cette phase de la vie de la femme.



1. La gestion du poids : les changements hormonaux liés à la ménopause peuvent influencer la répartition des graisses dans le corps. Les avocats contiennent seulement 114 calories, et sont bourrés de vitamines et de minéraux essentiels -ce qui en fait un aliment très riche en nutriments.



De plus, comme indiqué précédemment, ils sont très pauvres en sucre, en sel et en mauvaises graisses et ont un faible index glycémique (IG).



2. Santé cardiaque : la ménopause augmente considérablement le risque de maladies cardiovasculaires chez les femmes. Cela s'explique en partie par des changements hormonaux qui peuvent entraîner une augmentation du cholestérol et de la pression artérielle, tandis que le taux d'œstrogènes diminue simultanément.



Plusieurs études ont montré comment les avocats pouvaient contribuer à une alimentation et à un mode de vie sains pour le cœur : à ce titre, une étude réalisée en 2022 publiée par Journal of the American Heart Association a révélé que les personnes qui consommaient au moins deux portions d'avocats par semaine présentaient un risque plus faible de maladies cardiovasculaires que celles qui en mangeaient moins souvent.



Par ailleurs, il a non seulement été constaté que la consommation d'avocats pouvait contribuer à la gestion du poids en augmentant la sensation de satiété après un repas, mais elle a aussi été associée à une diminution du risque de surpoids ou d'obésité.



Une seconde étude a révélé que consommer un avocat par jour pendant six mois pouvait entraîner

une légère diminution du taux de cholestérol LDL (lipoprotéines de basse densité).



3. Lutter contre le diabète : la ménopause peut entraîner un diabète de type 2. Les changements hormonaux à cette période de la vie peuvent influencer le taux de glycémie et entraîner une résistance à l'insuline.



Une alimentation saine, pauvre en sucre et en graisses insaturées, peut contribuer à réduire le risque de diabète. Les avocats apportent des nutriments et contiennent des acides gras monoinsaturés qui renforcent la sensibilité à l'insuline.



4. Amélioration de la digestion : après la ménopause, de nombreuses femmes se retrouvent stressées. Elles jonglent entre leur travail, leur famille et leur vie sociale, ce qui peut avoir des conséquences négatives sur la digestion et la santé intestinale...



De plus, la baisse du taux d'œstrogènes entre 42 et 52 ans peut entraîner divers problèmes digestifs tels que des ballonnements, nausées et constipation. Des recherches menées par Journal of Nutrition ont démontré que les avocats favorisaient la santé intestinale et facilitaient la digestion grâce aux nutriments et aux antioxydants qu'ils renferment, associés à leur profil biochimique.



Les avocats contiennent des graisses saines telles que des acides gras monoinsaturés et polyinsaturés, qui peuvent réduire l'inflammation intestinale et améliorer l'absorption des nutriments. Ils contiennent également un certain nombre de vitamines et de minéraux, dont la vitamine C, la vitamine E et le potassium, qui sont importants pour la santé intestinale générale.



Les fibres contenues dans les avocats peuvent également agir comme des probiotiques (nourriture pour les bactéries intestinales bénéfiques) et améliorer la santé intestinale.



La consommation d'aliments riches en fibres comme les avocats (4,6 g de fibres par demi-avocat) est associée à un risque réduit de maladie cardiaque, d'accident vasculaire cérébral, de diabète de type 2 et de cancer du côlon.



5. Prévention à l'ostéoporose : maintenir les os sains et solides prend une importance particulière avec l'âge. Cependant, la ménopause peut avoir un impact sur la structure osseuse.



Ce phénomène résulte d'une carence en œstrogènes. Heureusement, ce super-fruit vert contient des vitamine K et C, du potassium, du magnésium, des éléments en faveur de la santé des os qui peuvent aider à prévenir l'ostéoporose.



En résumé, pendant la ménopause, il est crucial d'adopter une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes frais et en graisses saines, pour favoriser le bien-être et prévenir d'éventuels problèmes de santé.



Comme le conclut donc cette organisation, « les avocats sont un excellent choix pour atteindre ces objectifs nutritionnels. Ils sont, non seulement, sains et très polyvalents, mais peuvent également être une alternative sérieuse à la viande ».

Publié le 30/05/2024







