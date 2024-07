Des alternatives au café très tendance actuellement De nos jours, les alternatives au café gagnent en popularité pour diverses raisons, que ce soit pour réduire la consommation de caféine, découvrir de nouvelles saveurs ou plus simplement bénéficier de propriétés nutritionnelles spécifiques. Voici donc un petit focus sur quelques-unes des alternatives disponibles sur le marché.



Matcha



Poudre de thé vert japonais, riche en antioxydants et en L-théanine, offrant une énergie douce et durable sans pic ni crash de caféine.





Matcha Uji Premium Bio



Matcha haut de gamme en provenance de la région exceptionnelle d'Uji, 100% de première récolte, bio, moulu sur des meules de pierre à Uji. Bon Umami, équilibré, avec une légère amertume noble.



Caractère : subtilement sucré, délicatement amer, droit, idéal pour une consommation quotidienne.



Prix de vente conseillé : 19,90€ • 40g • Disponible sur les E-shop de







Golden Milk (le lait d’or)



Boisson à base de lait (végétal ou non) mélangé avec du curcuma, du gingembre et d'autres épices, réputée pour ses propriétés anti-inflammatoires et apaisantes.



Poudre de curcuma latte haut de gamme à mélanger à une boisson chaude ou froide.



Une composition harmonieuse unique en son genre de poudre de curcuma pure, standardisée à 3% de curcuminoïdes, agrémentée de fruits, de racines et de champignons médicinaux sélectionnés : caroube, lucuma, cacao, yacon, ashwagandha, gingembre, igname de Chine et reishi.



Une expérience gustative relevée par des épices intensément aromatiques : cardamome, cannelle, vanille Bourbon et poivre. De la gomme de guar assure une texture crémeuse ainsi qu'une solubilité optimale.



Vegan, sans additifs, sans sucres ajoutés, sans édulcorants, colorants ni arômes artificiels, sans OGM.



Prix de vente conseillé : 12,90€ • 80 g • Disponible sur l'





Thé Rooibos



Originaire d'Afrique du Sud, le rooibos est une plante sans caféine, riche en antioxydants et en minéraux. Il offre une saveur douce et légèrement sucrée.



Infusion Rooibos Bio



Rooibos Long Cut fermenté de haute qualité, particulièrement aromatique et certifié bio, en provenance du terroir authentique de la réserve naturelle du Cederberg dans le Cap-Occidental en Afrique du Sud, sans caféine.



Caractère : Sucré, fruité, arôme cynorhodon, légèrement argileux, désaltérant



Prix de vente conseillé : 6,90€ • 250g • Disponible sur les E-shop de





Yerba maté



Une boisson traditionnelle d'Amérique du Sud, très amère, riche en caféine naturelle, mais souvent perçue comme offrant une énergie plus douce et plus équilibrée que le café.



Yerba Maté Triunfo, mûri bio



Le maté mûri (yerba maté), cultivé de manière durable et certifié biologique, provient d'un des meilleurs et des premiers terroirs de maté dans la Vallée d'Iguaçu. Récolté à la main, séché selon un procédé moderne sur un feu d'eucalyptus sans contact avec la fumée et stocké à sec pendant 6 mois pour un arôme corsé et terreux.



Caractère : terreux, doux, crémeux, corsé



Prix de vente conseillé : 5,90 € • 120g • Disponible sur les E-shop de





Mild Ginseng Mushroom Brew



Le Mild Ginseng Mushroom Brew est dépourvu de caféine. Cela en fait des choix attrayants pour ceux qui cherchent à réduire leur consommation de caféine tout en recherchant un regain d'énergie.



Sous forme de poudre à mélanger pour la préparation d'une boisson chaude ou froide. Une composition unique et harmonieusement aromatique de ginseng rouge, lucuma & sept champignons médicinaux importants : hydne hérisson, Cordyceps, reishi, chaga, oreille de Judas, trémelle & shiitake.



Vegan, sans sucres ajoutés ni caféine, sans édulcorants, colorants ou arômes artificiels.



Prix de vente conseillé : 14€90 • 100g • Disponible sur l'E-shop Sunday Publié le 23/07/2024 à 01:00 | Lu 32 fois



