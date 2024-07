Décider de son âge, de Jean-Marc Lemaître : jusqu'où repousser les limites ?

L'ouvrage se veut une exploration érudite des frontières actuelles et futures de la longévité. S'appuyant sur des études pointues et des découvertes récentes, l'auteur - directeur de recherche à l'Inserm - dévoile comment la science s'emploie à repousser les limites de l'âge. Avec une précision chirurgicale, Lemaître décortique les mécanismes du vieillissement, offrant au lecteur une compréhension claire des enjeux liés à l'allongement de la durée de vie.



Mais "Décider de son âge" n'est pas qu'un simple état des lieux ; c'est aussi une réflexion sur les implications éthiques et sociales d'une telle évolution. Quelles seraient les conséquences d'une population capable de choisir son âge biologique? Comment nos systèmes de santé, déjà mis à rude épreuve, s'adapteraient-ils à cette nouvelle donne? Et quel impact un tel changement aurait-il sur notre conception même du temps et de l'existence humaine?



Jean-Marc Lemaître aborde ces questions avec un mélange d'optimisme mesuré et d'avertissements prudents. Il souligne que si le potentiel pour améliorer notre qualité de vie est immense, il est essentiel d'avancer avec discernement pour éviter les dérives potentielles.



"Décider de son âge" se présente ainsi comme une pièce maîtresse pour quiconque s'intéresse aux limites floues entre nature et technologie. C'est un voyage fascinant au cœur d'une révolution qui pourrait bien redéfinir ce que signifie être en bonne santé, voire être tout court.



Ce livre est une invitation à regarder vers le ciel – non pas pour y chercher des réponses divines, mais pour y voir le reflet d'un avenir où, peut-être, l'âge ne sera plus qu'un nombre parmi tant d'autres dans notre définition personnelle du bien-être.