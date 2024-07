Vieillir, et alors ? Bâtir une société de la longévité (livre) Les Cahiers de L'Institut Paris Région vont publier à la rentrée, un nouvel ouvrage intitulé Vieillir, et alors ? Bâtir une société de la longévité (208 pages) qui donne la parole à 70 experts (dont des personnes âgées) qui nous livrent une analyse pour bâtir une société de la longévité.



On le sait, de nos jours, de plus en plus d’ouvrages sont consacrés au vieillissement, aux seniors et au « bien vieillir » des populations.



Rien de plus normal direz-vous, puisque le monde n’a jamais été aussi « vieux » et que cette tendance démographique sans précédent dans l’histoire de l’Humanité va encore durer quelques décennies (en gros jusqu’à 2050 selon les démographes).



Dans ce contexte, rien d’étonnant à ce que les livres sur ces différentes thématiques se succèdent… Dernier en date ?



« Vieillir, et alors ? Bâtir une société de la longévité » publié par Les Cahiers de L'Institut Paris Région ; une publication qui donne la parole à 70 experts (démographes, sociologues, économistes, urbanistes, épidémiologistes, psychologues, philosophes, associations, institutions, élus personnes âgées et leurs représentants) qui nous livrent une analyse pour bâtir une société de la longévité.



Vécu intime et expérience sociétale, le vieillissement suscite des représentations contrastées : poids, fardeau, ou opportunité individuelle et collective de se réinventer ? Avec le temps, les lignes bougent…



Des aînés se mobilisent. Les espaces publics intègrent la question du vieillissement en bonne santé, fameux « bien vieillir ». Quant à la silver économie (toute l’économie qui concerne le vieillissement au sens large), elle se structure.



La robotique soulage le travail des soignants. De nouvelles formes d’habitat atténuent l’isolement. Les nouvelles technologies s’invitent dans le maintien à domicile.



Malgré tout, beaucoup reste à faire. Les chances de vieillir en bonne santé ne sont pas les mêmes pour tous.



Comment vieillit-on dans les métropoles internationales, les quartiers populaires, les bourgs ruraux ? Quels modèles de financements public et privé face à la perte d’autonomie ? Il y a urgence à mieux gérer les fins de carrière des seniors et à mieux reconnaître les aidants familiaux et les aides à domicile. Publié le 26/07/2024 à 01:00 | Lu 1266 fois



