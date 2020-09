Article publié le 01/09/2020 à 02:00 | Lu 55 fois Comment bien choisir votre complémentaire santé après 60 ans ?





À partir de 60 ans, votre rythme de vie évolue et vos dépenses de santé peuvent augmenter. Il devient alors indispensable de choisir une complémentaire santé adaptée à vos besoins tout en préservant votre budget. Face à la multitude d’offres proposées sur le marché, il n’est pas toujours évident de s’y retrouver ! Découvrez nos conseils.





L’Assurance Maladie Obligatoire peut prendre en charge une partie ou la totalité de ces dépenses mais ce n’est pas toujours le cas. La souscription d’une complémentaire santé s’avère alors nécessaire. Encore faut-il choisir une complémentaire santé qui correspond à vos besoins et votre budget.



Mais alors quelle complémentaire santé choisir ?

3 questions à se poser :

- Bien choisir votre complémentaire santé, c’est d’abord identifier vos besoins santé.

Faites le point sur votre situation : optique, dentaire, audition, hospitalisation, soins courants, médecines douces…quels sont les postes santé prioritaires à couvrir ?

- Vous avez identifié vos besoins ? Pensez à comparer en demandant des devis ! C’est gratuit et sans engagement. Niveaux de remboursement, services inclus, tarif de la garantie santé…à prise en charge équivalente, quelle est l’offre la plus intéressante pour vous ?

- Après avoir comparé les différentes offres, il est temps de choisir l’organisme assureur qui vous convient ! Mutuelle ? Société d’assurance ? Institution de prévoyance ? Qu’est-ce qui peut faire la différence ? Les valeurs ! Choisissez une complémentaire santé qui soit en accord avec vos principes et vos valeurs.



Pour vous aider à répondre à ces 3 questions, nous nous sommes intéressés aux avantages de la mutuelle MGC* :



Experte en protection sociale complémentaire depuis plus de 130 ans, la mutuelle MGC a conçu la



- Des valeurs qui font la différence

En tant que « vraie » mutuelle, la mutuelle MGC est organisme assureur à but non lucratif et n’a donc pas d’actionnaires à rémunérer. Fidèle à ses valeurs de solidarité et de démocratie, elle fait de l'accès à la santé pour tous, sa priorité.



- Une gamme complémentaire santé ZEN dédiée aux seniors

Qu’il s’agisse de couvrir l’essentiel ou de bénéficier de prestations à haut niveau, la gamme complémentaire santé ZEN a été pensée pour tous les seniors. Autre point positif, cette gamme (à l’exception de la formule ZEN Hospi) prend en charge une partie des dépenses peu remboursées par l’Assurance Maladie Obligatoire comme les cures thermales ou les médicaments achetés dans le cadre d’une automédication**.



- Des services de qualité

La mutuelle MGC souhaite proposer une offre santé qui va au-delà du remboursement des frais de santé.



C’est pourquoi, elle propose un large choix de services inclus dans ses garanties santé pour que ses adhérents puissent maîtriser leurs dépenses de santé (analyse de devis, palmarès des meilleurs services hospitaliers, géolocalisation d’un professionnel de santé, club avantages…) et prendre soin de leur santé (service assistance, conseils prévention, guide de l’automédication, applications web pour mieux dormir, faire du sport ou rééquilibrer l’alimentation…)



- Des réseaux de soins partenaires à prix négociés

Membre de la Mutualité Française, ses adhérents peuvent profiter de tous les avantages des réseaux de soins mutualistes. De plus, grâce à son partenariat avec Santéclair, ses adhérents bénéficient de tarifs négociés pour payer moins cher leurs lunettes, prothèses dentaires ou aides auditives.



- Un espace adhérent sécurisé accessible depuis mutuelleMGC.fr ou l’application mobile MGC

Les adhérents MGC ont à leur disposition un espace adhérent sécurisé pour gérer leur contrat et communiquer facilement avec leur mutuelle : gestion des informations personnelles, consultation des remboursements en temps réels, téléchargement des documents contractuels comme la carte de tiers payant ou le tableau des garanties et accès direct aux services inclus dans leur garantie santé MGC.



- Des conseillers mutualistes experts

Pour une question, un conseil, les conseillers mutualistes MGC sont à votre disposition par téléphone, par e-mail ou en agence. Sur mutuelleMGC.fr, vous pouvez aussi directement



- Des gages de confiance

• Obtention du Label d’excellence 2019. Depuis 5 ans, les Dossiers de l’Épargne décernent le label d’Excellence à la gamme complémentaire santé ZEN de la mutuelle MGC.

• Depuis juin 2017, la mutuelle MGC est certifiée ISO 9001:2015 par l’Afnor pour l’ensemble de ses activités. Cette distinction récompense l’organisation des entreprises, tournée vers l’amélioration continue de la gestion de leurs activités et la satisfaction de leurs adhérents.

• Selon l’enquête réalisée par l’INIT en novembre 2019, 91% des adhérents de la mutuelle MGC se disent satisfaits et 92% sont prêts à recommander la mutuelle MGC à leurs proches.



*Mutuelle Générale des Cheminots (MGC), mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, SIREN n° 775 678 550, dont le Siège social est situé 2 et 4 place de l’Abbé G.Henocque 75013 Paris, et au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, ACPR, située 4 Place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09.

