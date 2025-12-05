Alptis lance "Santé Equilibre", une nouvelle complémentaire santé dédiée aux seniors

Un lancement qui intervient dans un contexte où les cotisations des mutuelles seniors ont augmenté de 6 à 8% en 2025, alors que la prise en charge de la Sécurité sociale diminue, notamment en hospitalisation, dentaire et auditif.





Une réponse aux besoins essentiels des seniors



Santé Équilibre a été pensée pour offrir une protection complète à un tarif maîtrisé, en couvrant les postes de soins les plus utilisés par les seniors.



« Les retraités veulent de bonnes garanties sans explosion des coûts », rappelle Nadèje Aroumougom, Directrice Stratégie, Marketing et Communication d’Alptis Prévoyance & Santé.





Les principaux atouts de Santé Équilibre



Contrat responsable, permettant un reste à charge nul sur les équipements du 100% Santé (optique, dentaire, aides auditives).



Prise en charge étendue : hospitalisation, soins courants, optique, dentaire, aides auditives, médecine non conventionnelle.



Garanties additionnelles : cure thermale, chambre particulière, homéopathie, phytothérapie, huiles essentielles, gemmothérapie, médicaments non remboursés.



Fidélité valorisée , avec des prestations renforcées dès la 2ᵉ année.



Services inclus : assistance santé personnalisée, téléconsultation 24/7, protection juridique, tiers-payant ACTIL, exonération des cotisations en cas de décès accidentel, accès gratuit aux ateliers Santé Durable.





Une offre qui renforce la gamme senior d’Alptis



Santé Équilibre vient compléter les solutions Santé Protect et Santé Select, déjà destinées aux plus de 60 ans. Avec cette nouvelle offre, Alptis réaffirme son rôle d’acteur engagé dans la protection sociale et la santé des seniors.