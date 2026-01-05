Assurances et Mutuelles Assurance habitation : après +12% en 2025, voici la hausse qui vous attend en 2026 Par Fabrice Crozier | Publié le 05/01/2026 à 06:00 Vous pensiez avoir digéré la flambée de 2025 ? Mauvaise nouvelle : votre assurance habitation va encore augmenter en 2026. Selon les dernières estimations, comptez entre 7 et 8% de hausse supplémentaire. En trois ans, votre prime aura bondi de près de 30%. Voici ce qui explique cette spirale et comment limiter la facture. Partager : W f X in @

Trois ans de hausses : le cumul qui plombe les budgets près de 30% en trois ans.



Le détail année par année :

2024 : +7,2% en moyenne, avec une prime passant de 279 € à 299 € HT

: +7,2% en moyenne, avec une prime passant de 279 € à 299 € HT 2025 : entre +8% et +12% selon les contrats, notamment en raison du doublement de la surprime catastrophes naturelles

: entre +8% et +12% selon les contrats, notamment en raison du doublement de la surprime catastrophes naturelles 2026 : entre +7% et +8% supplémentaires selon le cabinet Addactis, spécialiste du secteur Concrètement, pour une prime de 300 € en 2025, vous devrez débourser environ 325 € hors taxes en 2026. Et cette tendance n'est pas près de s'inverser. Les chiffres donnent le vertige. Selon l'UFC-Que Choisir, qui a publié une étude alarmante le 2 décembre 2025, l'assurance habitation a augmenté deLe détail année par année :Concrètement, pour une prime de 300 € en 2025, vous devrez débourser environ. Et cette tendance n'est pas près de s'inverser.

Catastrophes climatiques : 5 milliards d'euros de sinistres en 2024 Pourquoi cette spirale infernale ? La réponse tient en deux mots : changement climatique.



L'année 2024 a été l'une des plus coûteuses depuis la création du régime des catastrophes naturelles en 1982. Selon l'UFC-Que Choisir, les événements climatiques (tempêtes, grêles, inondations, sécheresses) ont coûté 5 milliards d'euros aux assureurs français. Sur la seule assurance habitation, près de 4,6 millions de sinistres ont été indemnisés pour un montant total de 8 milliards d'euros.



Les exemples récents ne manquent pas : les crues de novembre 2023 à janvier 2024 dans le Nord et le Pas-de-Calais ont causé 37 000 sinistres pour près de 430 millions d'euros. Les orages de grêle parisiens de mai 2025 ont généré 61 000 sinistres auto et 200 millions d'euros de dommages.



Pascal Demurger, patron de la Maif, a prévenu sans détour : « Il y aura des augmentations » de primes en 2026, conséquence logique de la hausse des coûts des sinistres.

La surprime catastrophes naturelles : un surcoût désormais ancré Parmi les facteurs qui ont fait flamber les primes en 2025, une décision réglementaire a pesé lourd. Au 1er janvier 2025, la surprime catastrophes naturelles, cette cotisation additionnelle obligatoire sur tous les contrats d'assurance dommages aux biens, est passée de 12% à 20%.



Cette hausse, la plus importante depuis 25 ans, visait à garantir la soutenabilité du régime d'indemnisation face à la multiplication des événements climatiques. Selon la direction du Budget, elle permet d'accroître les recettes de la Caisse Centrale de Réassurance et de fortifier la pérennité du système.



Un an plus tard, ce surcoût est désormais intégré à tous les contrats. Il représente en moyenne 42 euros par an contre 25 euros auparavant, soit une majoration de 17 euros en moyenne selon France Assureurs. Et les hausses de 2026 viennent s'y ajouter.

Votre droit de dire non : comment contester la hausse

Résiliation à l'échéance annuelle : Vous pouvez résilier votre contrat à chaque date anniversaire. Votre assureur doit vous envoyer un avis d'échéance au moins 15 jours avant la date limite de résiliation. Depuis la loi du 16 août 2022, vous pouvez effectuer cette résiliation en 3 clics sur le site de votre assureur.

Vous pouvez résilier votre contrat à chaque date anniversaire. Votre assureur doit vous envoyer un avis d'échéance au moins 15 jours avant la date limite de résiliation. Depuis la loi du 16 août 2022, vous pouvez effectuer cette résiliation sur le site de votre assureur. Résiliation pour révision tarifaire : Si votre assureur applique une hausse liée à une clause de révision (hors indexation légale), il doit vous en informer par avenant. Vous pouvez alors refuser cette augmentation et résilier sans frais.

Attention : La hausse liée à la surprime catastrophes naturelles est une obligation légale. Vous ne pouvez pas la contester spécifiquement, mais vous conservez votre droit de changer d'assureur à l'échéance. Face à cette nouvelle augmentation, vous disposez de plusieurs leviers.La hausse liée à la surprime catastrophes naturelles est une obligation légale. Vous ne pouvez pas la contester spécifiquement, mais vous conservez votre droit de changer d'assureur à l'échéance.

Trois réflexes pour limiter la facture en 2026 Comparez avant de subir. Les tarifs varient considérablement d'un assureur à l'autre. Selon les données de MoneyVox, il faut compter en médiane 238 euros de cotisation annuelle pour une maison de 4 pièces et 157 euros pour un appartement équivalent. Avant d'accepter la hausse de votre assureur actuel, comparez les offres. Ajustez vos garanties à vos besoins réels. Votre contrat inclut peut-être des garanties devenues inutiles : capital mobilier surévalué depuis le départ des enfants, options superflues, garanties en doublon. Un audit de votre contrat peut révéler des économies significatives. Augmentez votre franchise. Accepter une franchise plus élevée permet de réduire votre prime annuelle. Cette option est particulièrement intéressante si vous n'avez pas déclaré de sinistre depuis plusieurs années.

Pour les locataires, rappelons que seule la garantie risques locatifs (incendie, dégât des eaux, explosion) est obligatoire. La garantie multirisques habitation reste facultative. Pour les locataires, rappelons que seule la garantie risques locatifs (incendie, dégât des eaux, explosion) est obligatoire. La garantie multirisques habitation reste facultative.

Des territoires bientôt inassurables ? L'UFC-Que Choisir tire la sonnette d'alarme : dans certaines zones fortement exposées aux risques climatiques, des ménages peinent déjà à trouver un contrat abordable, voire une offre tout court.



L'association de consommateurs s'inquiète de « l'émergence de territoires potentiellement inassurables » et réclame une obligation pour les assureurs de proposer un contrat à tous les ménages, quel que soit leur lieu d'habitation.



En cas de litige avec votre assureur, vous pouvez contacter gratuitement Assurance Banque Épargne Info Service.

Sources

- UFC-Que Choisir, Assurance habitation : le climat fait flamber les primes, 2 décembre 2025

- FranceInfo, Hausse de 12% de l'assurance habitation en 2025, 2 décembre 2025

- Cabinet Addactis, Prévisions tarifaires assurances 2026, septembre 2025

- Ministère de l'Économie (economie.gouv.fr), Catastrophe naturelle : comment fonctionnent les indemnisations, janvier 2025

- Direction du Budget (budget.gouv.fr), Garantir la soutenabilité du régime des catastrophes naturelles, décembre 2024

- Service-public.fr, Modification du contrat d'assurance habitation, 28 avril 2025

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